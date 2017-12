Le maire de la ville de Thiès, Talla Sylla a annoncé, mercredi, que le festival "Kaay Thiès" destiné à visiter le patrimoine de la cité du rail va être organisé du 29 au 31 décembre prochain.



"J’ai tenu à ce que la première édition soit lancée les 29, 30 et 31 décembre 2017. L’année prochaine nous le savons, si on l’avait lancé, on serait dans une période de pré-campagne", a-t-il dit au cours d’une rencontre d’information avec la presse.



Selon le maire Talla Sylla, l’ambition de la municipalité c’est de "faire de cette activité, une activité de tous les thiessois et même de tous les sénégalais".



"La ville de Thiès, creuset culturel d’envergure, regorge d’artistes confirmés et de talents sur le plan culturel, scientifique et économique qui méritent d’être reconnus. Des acteurs culturels suffisamment structurés et entreprenant que la ville de Thiès s’évertue à soutenir et à valoriser dans le cadre d’une politique culturelle", lit-on dans un document remis à la presse.



Il indique que "la ville de Thiès souffre d’une sous-exploitation de son potentiel culturel malgré l’existence d’un certain nombre d’infrastructures culturelles (bibliothèque, centre culturel moderne, musée, manufacture des arts décoratifs, etc)".



"Le programme Kaay Thiès vise le renforcement de l’attractivité de Thiès qui, déjà joue sa fonction de ville carrefour. Thiès veut conquérir sa place sur l’échiquier international et compte devenir une plateforme incontournable dans les relations et les affaires internationales", ajoute le texte.



Ce festival est pour le maire de la ville une "opportunité de faire jaillir les lumières qui sommeillent en nos artistes avides de moments et d’espace d’expression dans différents domaines : théâtre, musique, danse, artisanat d’art", selon le document.



"Il s’agit de faire de la cité du rail le point de mire de la vie culturelle du Sénégal, un espace dédié à la diversité des expressions culturelles", poursuivit la source.



Qui ajoute "le festival désormais inscrit dans l’agenda de la ville, contribue fortement à l’exploitation du riche patrimoine culturel de la ville et représente une bonne articulation de la politique culturelle à celle touristique".