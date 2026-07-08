Sénégal : la DER/FJ accélère au profit des entrepreneurs - adakar.com

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News Économie Article Économie Sénégal : la DER/FJ accélère au profit des entrepreneurs Publié le vendredi 31 juillet 2026 | Agence de Presse Africaine

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La Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) engage une nouvelle phase de coopération avec des acteurs du secteur bancaire et de la formation afin de renforcer le financement, l’accompagnement et le développement des compétences des entrepreneurs sénégalais.



Quelques jours après sa prise de fonctions, le nouveau délégué général de la DER/FJ, Dr Abdoulaye Niane, a multiplié les rencontres avec des partenaires stratégiques dans le cadre d’une démarche visant à consolider l’écosystème national de l’entrepreneuriat.



Le 29 juillet, il a reçu successivement les responsables de FBN Bank Sénégal, d’Africa Bank ainsi que ceux de l’École d’Art Oratoire et de Leadership. Ces audiences, selon la DER/FJ, s’inscrivent dans une volonté de bâtir des partenariats à fort impact en faveur des femmes, des jeunes et des porteurs de projets.



Les discussions avec les deux institutions bancaires ont porté sur la mise en place de mécanismes innovants destinés à faciliter l’accès au financement des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), à améliorer le suivi des bénéficiaires des programmes de la DER/FJ et à développer des instruments financiers adaptés aux besoins des entrepreneurs. Les échanges ont également abordé les perspectives de cofinancement, le partage de risques et le renforcement de la bancarisation des bénéficiaires afin de favoriser la pérennité des entreprises soutenues.



Avec l’École d’Art Oratoire et de Leadership, les échanges ont mis l’accent sur le renforcement des capacités entrepreneuriales, le développement des compétences en leadership, la maîtrise de la communication professionnelle et l’intégration de l’intelligence artificielle dans les dispositifs de formation. Les deux parties ont également évoqué la formation des formateurs et la conception de programmes innovants susceptibles d’élargir l’impact des interventions de la DER/FJ sur l’ensemble du territoire national.



Cette série de rencontres traduit la volonté du nouveau délégué général de renforcer les synergies entre les secteurs public, financier et académique afin d’offrir aux entrepreneurs un accompagnement plus complet, allant de la formation à l’accès au financement, en passant par le mentorat et le suivi post-financement.



Créée pour promouvoir l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes, la DER/FJ constitue l’un des principaux instruments publics de financement et d’accompagnement des initiatives entrepreneuriales au Sénégal. À travers cette nouvelle dynamique de concertation, l’institution entend élargir son réseau de partenaires et accroître l’impact économique et social de ses interventions, dans un contexte où le soutien à l’emploi des jeunes et au développement des PME demeure une priorité des pouvoirs publics.



TE/Sf/APA