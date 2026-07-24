Paiement instantané: La BCEAO prolonge le délai de connexion à PI-SPI au 30 septembre 2026 pour les banques (Officiel) - adakar.com

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News Économie Article Économie Paiement instantané: La BCEAO prolonge le délai de connexion à PI-SPI au 30 septembre 2026 pour les banques (Officiel) Publié le vendredi 24 juillet 2026 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Le Siège principal de la BCEAO à Dakar

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La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, BCEAO, a accordé un délai supplémentaire aux acteurs financiers de l’UEMOA pour se connecter à la Plateforme Interopérable du Système de Paiement Instantané, PI-SPI.





Dans un communiqué publié jeudi, la Banque Centrale annonce de nouvelles échéances pour "permettre aux établissements concernés d’achever leur intégration dans les meilleures conditions".



Les nouvelles dates butoirs sont notamment, le 30 septembre 2026, pour les banques et les *établissements de monnaie électronique et de paiement.



Et, le 30 juin 2027, pour les institutions de microfinance supervisées par la Commission Bancaire de l’UMOA.





Lancé le 30 septembre 2025 par la BCEAO, PI-SPI vise à rendre les paiements "instantanés, accessibles et sécurisés" dans les 8 pays de l’Union.



Au 24 juin 2026, 80 participants étaient déjà connectés à la plateforme, permettant à "plusieurs millions de personnes d’accéder aux services de PI-SPI".





Par ailleurs, 74 institutions sont actuellement "en phase de test réel pour l’ouverture des services au public".





La BCEAO précise que "les services compétents de la Banque Centrale restent mobilisés pour accompagner les participants dans leurs travaux d’intégration".





Avec PI-SPI, la BCEAO "réaffirme son engagement en faveur d’une innovation utile, au service de l’inclusion financière et de la modernisation des infrastructures de paiement" dans l’UEMOA.





Rk