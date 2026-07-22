UEMOA : la BCEAO met en avant la résilience économique de l’Union en 2025 - adakar.com

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News Économie Article Économie UEMOA : la BCEAO met en avant la résilience économique de l’Union en 2025 Publié le mercredi 22 juillet 2026 | aDakar.com

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UEMOA : la BCEAO met en avant la résilience économique de l’Union en 2025

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La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a présenté, mercredi 22 juillet 2026 à Dakar, son Rapport annuel 2025, mettant en avant la résilience des économies de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) dans un contexte international marqué par les incertitudes géopolitiques et les tensions sur les marchés financiers.



Selon l'institution, la croissance économique de l'Union s'est établie à 6,3 % en 2025, portée notamment par le dynamisme des services, des industries extractives ainsi que des investissements publics et privés.



La BCEAO souligne également une amélioration progressive de l'environnement économique, favorisée par le reflux des tensions inflationnistes. L'inflation est revenue à un niveau compatible avec l'objectif de stabilité des prix fixé par la Banque centrale.



Le rapport met par ailleurs en lumière le renforcement de la solidité du secteur financier régional. Les établissements bancaires ont poursuivi leur adaptation aux nouveaux risques, tandis que la BCEAO a consolidé ses dispositifs de supervision afin de préserver la stabilité financière de l'Union.



L'institution identifie toutefois plusieurs priorités pour les années à venir, notamment l'accélération de l'inclusion financière, le développement des paiements numériques et l'amélioration de l'accès au financement des petites et moyennes entreprises.



La Banque centrale estime enfin que l'UEMOA dispose de fondamentaux solides pour poursuivre sa transformation économique, tout en soulignant l'importance du maintien des efforts en matière de discipline budgétaire, de diversification des économies et de renforcement de leur résilience face aux chocs extérieurs.

KONE M.



