BCEAO : l’économie de l’UEMOA est restée « vigoureuse » en 2025 ( Jean-Claude Brou) - adakar.com

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News Économie Article Économie BCEAO : l’économie de l’UEMOA est restée « vigoureuse » en 2025 ( Jean-Claude Brou) Publié le mercredi 22 juillet 2026 | aDakar.com

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Cérémonie de présentation officielle du rapport annuel de la BCEAO

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L’économie de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine, UEMOA, est restée "vigoureuse" en 2025 avec une croissance du PIB à 6,7% et un taux d’inflation ramené à 0%, a annoncé mardi le Gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou.



Dans son rapport annuel, la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest note que cette performance intervient dans un contexte mondial marqué par la résilience mais aussi par des incertitudes liées aux tensions géopolitiques. La croissance mondiale s’est établie à 3,4% en 2025, stable par rapport à 2024, tandis que l’inflation mondiale a décéléré à 4,1% contre 5,8% un an plus tôt.



Dans l’UEMOA, la progression de 6,7% du PIB après 6,2% en 2024 est portée par la bonne tenue des services, le dynamisme des industries extractives et une meilleure campagne agricole 2025/2026.



L’inflation annuelle est ressortie à 0% contre 3,5% en 2024, en raison de la détente des cours mondiaux des produits alimentaires et énergétiques importés et de l’amélioration de l’offre locale.



Le solde des échanges extérieurs s’est également redressé, soutenu par la hausse des prix des produits exportés, l’accroissement des ventes d’hydrocarbures et d’or, et la mobilisation de financements extérieurs.



*Baisse des taux directeurs*

Dans ce contexte de désinflation, le Comité de Politique Monétaire de la BCEAO a décidé le 4 juin 2025 de baisser ses taux directeurs, inchangés depuis décembre 2023. Le taux principal est passé de 3,50% à 3,25% et le taux du guichet de prêt marginal de 5,50% à 5,25%, afin d’assouplir les conditions de financement.



Les crédits au secteur privé ont progressé de 5,6% en 2025 contre 3,6% en 2024. Les concours aux États ont augmenté de 7,8%. La microfinance a enregistré une hausse de 13,6% des dépôts et de 9,0% des crédits.



Le secteur bancaire demeure "globalement résilient" avec des ratios de solvabilité au-dessus des normes. La désignation de la BCEAO comme Autorité macroprudentielle par le Conseil des Ministres de l’UEMOA "consolide son rôle central dans la prévention des risques systémiques".



Sur le plan des infrastructures, la BCEAO a lancé la Plateforme Interopérable du Système de Paiement Instantané, PI-SPI, pour interconnecter les prestataires de services de paiement et rendre les transactions "plus rapides, plus accessibles et moins coûteuses".



Au plan réglementaire, le Conseil des Ministres a adopté la révision du taux d’usure dans l’UMOA pour "renforcer l’inclusion financière et protéger les consommateurs".



La BCEAO a aussi inauguré deux nouvelles Agences Auxiliaires à Kayes au Mali et à Odienné en Côte d’Ivoire, et organisé une conférence internationale sur "L’Intelligence Artificielle: opportunités et défis pour les Banques Centrales".



En conclusion, M. Brou a réaffirmé l’engagement de la Banque Centrale à "garantir la stabilité des prix, consolider un système financier robuste et soutenir une croissance forte, inclusive et durable au sein de l’UEMOA".





Robert K.