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News Économie Article Économie Cédéao : la monnaie unique ECO maintenue pour 2027 avec un lancement progressif Publié le mardi 21 juillet 2026 | aDakar.com

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Cédéao : la monnaie unique ECO maintenue pour 2027 avec un lancement progressif

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La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a réaffirmé son objectif de lancer la monnaie unique ECO en 2027. Les chefs d'État ont toutefois opté pour une mise en œuvre progressive, réservée dans un premier temps aux pays remplissant les critères de convergence macroéconomique., note-t-on ce mardi 21 juillet 2026



Réunis le 19 juillet à Lungi, en Sierra Leone, lors de la 69e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, les dirigeants ouest-africains ont présenté l'ECO comme un instrument majeur de l'intégration économique régionale et du renforcement de la résilience des économies de la sous-région.



Le projet sera déployé par étapes. Les États respectant les critères de convergence économique pourront intégrer la première phase, tandis que les autres bénéficieront d'un accompagnement en vue de leur adhésion ultérieure.



Cette décision intervient après les inquiétudes exprimées lors du sommet d'Abuja, en décembre 2025, concernant les retards enregistrés dans la convergence macroéconomique et la mise en œuvre de la feuille de route de la monnaie unique.



Les chefs d'État se sont félicités des consultations engagées entre la Commission de la Cédéao et les gouverneurs des banques centrales afin de parvenir à un consensus sur les questions techniques encore en suspens. Ils ont également salué l'enregistrement de la marque « ECO » auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), considéré comme une avancée importante du projet.



La Guinée a, par ailleurs, été admise au sein de la Task Force présidentielle chargée du programme de la monnaie unique. La Commission de la Cédéao a été mandatée pour convoquer une réunion de cette instance avant le sommet ordinaire de décembre 2026.



Les dirigeants ont également demandé à la Commission de la Cédéao et à l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest d'intensifier les concertations avec les banques centrales et de poursuivre les démarches d'enregistrement international de la marque ECO.



Le projet vise à instaurer une monnaie commune au sein de l'espace communautaire, actuellement composé de plusieurs régimes monétaires. Certains États utilisent le franc CFA dans le cadre de l'UEMOA, tandis que d'autres disposent de monnaies nationales telles que le naira nigérian, le cedi ghanéen, le franc guinéen, le leone sierra-léonais ou encore l'escudo cap-verdien.



Le communiqué final du sommet ne précise pas la place du Burkina Faso, du Mali et du Niger dans le futur dispositif monétaire régional. Bien qu'ils aient quitté la Cédéao, les trois pays demeurent membres de l'UEMOA et continuent d'utiliser le franc CFA. Leur participation éventuelle au projet ECO reste donc à définir dans le cadre des futures discussions régionales.





KONE M.