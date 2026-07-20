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News Afrique Article Afrique Cédéao : Bassirou Diomaye Faye prend la présidence en exercice Publié le lundi 20 juillet 2026 | aDakar.com

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Cédéao : Bassirou Diomaye Faye prend la présidence en exercice

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Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été désigné, dimanche 19 juillet 2026, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) à l'issue de la 69e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, tenue à Lungi, en Sierra Leone.



Il succède au président sierra-léonais Julius Maada Bio, qui a assuré la présidence tournante de l'organisation régionale durant un an. « Après avoir accompli mon mandat obligatoire d'un an en tant que président de l'Autorité de la Cédéao, je suis heureux de passer le flambeau à Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal », a déclaré Julius Maada Bio lors de la cérémonie de passation.



Cette désignation intervient dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, politiques et économiques auxquels l'organisation ouest-africaine est confrontée, notamment la lutte contre le terrorisme, le renforcement de l'intégration régionale et les enjeux institutionnels liés aux transitions politiques dans la région.



À l'ouverture des travaux, le président de la Commission de la Cédéao, Omar Alieu Touray, a estimé que l'organisation se trouvait à un « tournant important » de son histoire, appelant les États membres à renforcer leur engagement en faveur de la paix, de la sécurité, de la prospérité et de l'intégration régionale.



Il a également proposé l'adoption d'un « Pacte pour l'avenir » visant notamment à porter le commerce intra-régional à 40 % d'ici 2035, à créer un marché numérique unique en 2030, à intégrer le marché régional de l'énergie d'ici 2035 et à renforcer l'autonomie financière de l'organisation.



À la tête de la Cédéao, Bassirou Diomaye Faye a identifié comme priorités l'opérationnalisation de la force régionale de lutte contre le terrorisme, le renforcement des mécanismes de solidarité communautaire, l'amélioration de l'autonomie financière de l'organisation et la protection des populations affectées par les crises.



La prise de fonction du président sénégalais intervient également dans un contexte de renouvellement des instances communautaires. Le Sénégal doit assurer, à partir de 2026, la présidence de la Commission de la Cédéao pour un mandat de quatre ans, avec la désignation du général Birame Diop pour succéder à Omar Alieu Touray.



Le Sénégal occupe ainsi une position centrale dans les futures orientations de l'organisation régionale, appelée à poursuivre ses efforts en matière d'intégration économique, de sécurité collective et de coopération entre les États membres.





KONE M.



