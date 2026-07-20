ONU : le Sénégal apporte son plein soutien à la candidature de Macky Sall - adakar.com

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News Politique Article Politique ONU : le Sénégal apporte son plein soutien à la candidature de Macky Sall Publié le lundi 20 juillet 2026 | aDakar.com

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ONU : le Sénégal apporte son plein soutien à la candidature de Macky Sall

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Le Sénégal a officiellement annoncé son soutien à la candidature de l'ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations unies, à l'issue de sa rencontre avec le président Bassirou Diomaye Faye au Palais de la République.



Dans un communiqué publié lundi 20 juillet 2026 par le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, les autorités sénégalaises ont indiqué que le chef de l'État a décidé que « le Sénégal apportera son plein soutien » à la candidature de Macky Sall à la tête de l'ONU.



L'ancien président sénégalais (2012-2024) avait été reçu le 17 juillet par Bassirou Diomaye Faye, à qui il a présenté officiellement sa candidature ainsi que l'état d'avancement de sa campagne diplomatique en vue de la succession d'António Guterres, dont le mandat prend fin le 31 décembre 2026.



Selon le communiqué officiel, l'entretien s'est déroulé « dans un climat empreint de cordialité et de courtoisie républicaine », illustrant l'attachement du président sénégalais au dialogue institutionnel et à la défense des intérêts supérieurs du pays.



À la suite de cette rencontre, Bassirou Diomaye Faye a instruit le gouvernement et l'ensemble du réseau diplomatique sénégalais de se mobiliser pour promouvoir la candidature de Macky Sall auprès des États membres des Nations unies.



Macky Sall a salué cet échange dans un message publié sur ses réseaux sociaux, se réjouissant de discussions « conviviales et constructives » portant notamment sur les enjeux du multilatéralisme contemporain.



L'ancien chef de l'État poursuit depuis plusieurs semaines une campagne diplomatique active. Après des consultations à Pékin, Athènes et New York, où il a rencontré plusieurs hauts responsables et représentants permanents auprès de l'ONU, il s'est également rendu en Gambie pour échanger avec le président Adama Barrow.



Le processus de désignation du prochain secrétaire général des Nations unies est actuellement dans sa phase décisive. Après les auditions publiques des candidats, le Conseil de sécurité devra mener des consultations avant de recommander un candidat à l'Assemblée générale.



Six personnalités sont officiellement candidates à la succession d'António Guterres, dont Macky Sall, l'ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet, Rafael Grossi, Rebeca Grynspan, María Fernanda Espinosa et Carolyn Rodrigues-Birkett.

KONE M