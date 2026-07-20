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Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye prend la tête de la Cédéao
Publié le lundi 20 juillet 2026  |  aDakar.com
69e
© aDakar.com par DR
69e session ordinaire de la Conférence des Chefs d`Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l`Afrique de l`Ouest
Le Vice-Président de la République, M. Tiémoko Meyliet KONE, a pris part ce dimanche 19 juillet 2026, à Lungui (Sierra Leone), à la 69e session ordinaire de la Conférence des Chefs d`Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l`Afrique de l`Ouest (CEDEAO) couplée avec le Sommet sur l’avenir de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest, où il représentait le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA.
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Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a été désigné nouveau président en exercice de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la Cédéao.

Il succède à ce poste au président sierra-léonais Julius Maada Bio, qui arrivait au terme de son mandat d’un an à la tête de l’organisation sous-régionale. C’est ce dernier qui a officiellement transmis le flambeau et le marteau de commandement au chef de l’État sénégalais lors de la cérémonie de passage de témoin.

Sur ses réseaux sociaux, Julius Maada Bio a salué cette transition en qualifiant le chef de l’État sénégalais de « jeune frère », lui adressant ses meilleurs vœux de succès pour cette mission stratégique à la tête de la communauté ouest-africaine.

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