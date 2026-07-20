Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye prend la tête de la Cédéao - adakar.com

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News Économie Article Économie Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye prend la tête de la Cédéao Publié le lundi 20 juillet 2026 | aDakar.com

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69e session ordinaire de la Conférence des Chefs d`Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l`Afrique de l`Ouest

Le Vice-Président de la République, M. Tiémoko Meyliet KONE, a pris part ce dimanche 19 juillet 2026, à Lungui (Sierra Leone), à la 69e session ordinaire de la Conférence des Chefs d`Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l`Afrique de l`Ouest (CEDEAO) couplée avec le Sommet sur l’avenir de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest, où il représentait le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA. Tweet

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a été désigné nouveau président en exercice de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la Cédéao.



Il succède à ce poste au président sierra-léonais Julius Maada Bio, qui arrivait au terme de son mandat d’un an à la tête de l’organisation sous-régionale. C’est ce dernier qui a officiellement transmis le flambeau et le marteau de commandement au chef de l’État sénégalais lors de la cérémonie de passage de témoin.



Sur ses réseaux sociaux, Julius Maada Bio a salué cette transition en qualifiant le chef de l’État sénégalais de « jeune frère », lui adressant ses meilleurs vœux de succès pour cette mission stratégique à la tête de la communauté ouest-africaine.



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