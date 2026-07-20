Économie Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye prend la tête de la Cédéao
Publié le lundi 20 juillet 2026 | aDakar.com
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69e session ordinaire de la Conférence des Chefs d`Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l`Afrique de l`Ouest
Le Vice-Président de la République, M. Tiémoko Meyliet KONE, a pris part ce dimanche 19 juillet 2026, à Lungui (Sierra Leone), à la 69e session ordinaire de la Conférence des Chefs d`Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l`Afrique de l`Ouest (CEDEAO) couplée avec le Sommet sur l’avenir de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest, où il représentait le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA.