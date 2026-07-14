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News Education Article Education Sénégal : plus de 195 000 candidats affrontent les épreuves du BFEM 2026 Publié le mardi 14 juillet 2026 | aDakar.com

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Sénégal : plus de 195 000 candidats affrontent les épreuves du BFEM 2026

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Plus de 195 000 candidats ont entamé, ce mardi 14 juillet 2026, les épreuves du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) sur l’ensemble du territoire sénégalais, a annoncé le ministère de l’Éducation nationale.



Cette session enregistre une légère hausse des effectifs par rapport à 2025, où 191 810 candidats étaient inscrits. Les autorités assurent avoir mis en place les dispositifs nécessaires pour garantir le bon déroulement des examens, notamment la sécurisation des sujets, l’organisation des jurys et l’accompagnement des candidats à besoins éducatifs spécifiques.



Le ministère a de nouveau interdit l’introduction des téléphones portables et de tout appareil électronique dans les centres d’examen afin de préserver la régularité des épreuves.



Des mesures d’accessibilité ont également été prévues pour les candidats en situation de handicap, avec des sujets en braille, des documents à caractères agrandis pour les malvoyants et des aménagements de temps lorsque nécessaire.



La session 2026 intervient après un BFEM 2025 marqué par un taux de réussite national de 44,57 %. L’académie de Matam avait enregistré la meilleure performance du pays avec un taux de réussite de 91,97 %. Les résultats du BFEM 2026 sont attendus dans les prochaines semaines.





KONE M.