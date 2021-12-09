Coupe du monde 2026 : Le Sénégal chute face à la Norvège et se complique la tâche - adakar.com

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News Sport Article Sport Coupe du monde 2026 : Le Sénégal chute face à la Norvège et se complique la tâche Publié le mardi 23 juin 2026 | Africa Top Sports

© Autre presse par DR

Coupe du monde 2026 : Le Sénégal chute face à la Norvège

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Le Sénégal a subi une deuxième défaite consécutive à la Coupe du monde 2026. Battus 3-2 par la Norvège dans la nuit de lundi à mardi au MetLife Stadium, les Lions de la Teranga se retrouvent dans une situation très délicate avant la dernière journée du groupe I.





Pourtant dominateurs par séquences en première période, les hommes de Pape Thiaw ont été punis sur une erreur défensive. À la 43e minute, une mauvaise intervention de Kalidou Koulibaly a profité à Marcus Holmgren Pedersen, qui a ouvert le score face à Édouard Mendy. Le gardien sénégalais avait auparavant maintenu son équipe à flot grâce à plusieurs arrêts décisifs devant Kristoffer Ajer et Martin Ødegaard.





Au retour des vestiaires, Erling Haaland a fait parler son efficacité. L’attaquant norvégien a doublé la mise dès la 48e minute avant de répondre quelques minutes plus tard à la réduction du score d’Ismaïla Sarr (54e). Son deuxième but de la soirée, inscrit à la 58e minute, a pratiquement scellé le sort de la rencontre. La soirée sénégalaise s’est encore assombrie avec la sortie sur blessure d’Édouard Mendy à l’heure de jeu, remplacé par Mory Diaw.





Les Lions ont toutefois refusé d’abdiquer. Dans le temps additionnel, Ismaïla Sarr a signé un doublé en ramenant le score à 3-2 (90e+3). Le Sénégal a alors poussé jusqu’au bout sans parvenir à arracher l’égalisation. Avec deux défaites en deux matchs, les Lions de la Teranga voient les huitièmes de finale s’éloigner fortement et devront désormais espérer un scénario favorable lors de la dernière journée pour rester en vie dans ce Mondial 2026.