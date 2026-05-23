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News Politique Article Politique Politique : Diomaye Faye limoge Ousmane Sonko et met fin au gouvernement Publié le samedi 23 mai 2026 | aDakar.com

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Politique : Diomaye Faye limoge Ousmane Sonko et met fin au gouvernement

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Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a officiellement mis fin, vendredi, aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko ainsi qu’à celles de l’ensemble du gouvernement, marquant une rupture majeure au sommet de l’État, ce vendredi 22 mai 2026.



L’annonce a été faite à la télévision nationale à travers un communiqué du Secrétariat général de la Présidence, précisant que « le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a mis fin aux fonctions de Monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre, et par conséquent à celles des ministres et secrétaires d’État membres du gouvernement ».



Cette décision intervient quelques heures après une séance de questions d’actualité à l’Assemblée nationale, au cours de laquelle Ousmane Sonko avait affiché publiquement ses divergences avec le chef de l’État sur la gestion des fonds politiques.



Le limogeage consacre ainsi la rupture entre les deux figures de l’exécutif sénégalais, portées ensemble au pouvoir lors de l’élection présidentielle de mars 2024 sous la bannière du changement politique.



En attendant la nomination d’un nouveau gouvernement, les ministres sortants sont chargés d’assurer l’expédition des affaires courantes.



Dans une réaction publiée après l’annonce de son départ, Ousmane Sonko a déclaré : « Alhamdoulillah. Ce soir je dormirai le cœur léger à la cité Keur Gorgui. »



Aucune indication officielle n’a encore été donnée sur la composition du futur gouvernement ni sur le calendrier de sa mise en place.



KM



