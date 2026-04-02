Dakar2026: Langulina et Hefny parmi les nouveaux athlètes modèles - adakar.com

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News Sport Article Sport Dakar2026: Langulina et Hefny parmi les nouveaux athlètes modèles Publié le jeudi 21 mai 2026 | Agence de Presse Africaine

© aDakar.com par DR

Une balle de tennis

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Le Sénégalais Yannick Langulina et l’Égyptien Yasser Hefny figurent parmi les cinq nouveaux athlètes désignés comme modèles pour les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, a annoncé le Comité international olympique sur son site officiel.



Le CIO a indiqué l’arrivée de cinq nouveaux athlètes modèles dans le programme de Dakar 2026, portant à 36 le nombre total d’ambassadeurs chargés d’accompagner les jeunes participants pendant les Jeux. Parmi eux figurent le tennisman sénégalais Yannick Langulina et le pentathlète égyptien Yasser Hefny.



Les autres athlètes retenus sont la Française Lisa Barbelin en tir à l’arc, l’Émirati Omar Abdul Aziz Al Marzooqi en équitation et le Japonais Hiroto Ono en breaking.



Sélectionnés en collaboration avec les fédérations internationales, ces athlètes représenteront les 25 sports de compétition et les 10 sports d’engagement inscrits au programme de Dakar 2026.



Durant les Jeux, les athlètes modèles interviendront sur les sites de Dakar, Diamniadio et Saly afin d’encadrer les jeunes sportifs à travers des ateliers et des échanges consacrés à la préparation mentale, au développement de carrière et à la prévention des blessures.



Le programme des athlètes modèles existe depuis les premiers Jeux olympiques de la jeunesse organisés à Singapour en 2010. Il vise à rapprocher les jeunes athlètes de champions expérimentés dans un cadre éducatif.



Les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 se dérouleront du 31 octobre au 13 novembre 2026 avec environ 2 700 athlètes âgés de 17 ans et moins.



SS/te/Sf/APA