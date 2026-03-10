Sénégal : deux communes ciblées par un corridor touristique - adakar.com

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News Politique Article Politique Sénégal : deux communes ciblées par un corridor touristique Publié le jeudi 21 mai 2026 | Agence de Presse Africaine

© aDakar.com par DR

Communique du conseil des ministres du Mercredi 10 Septembre 2025

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Le gouvernement sénégalais s’apprête à lancer le projet Quantum Delta du Saloum, une initiative de développement territorial et touristique durable destinée à accompagner la transformation stratégique du corridor Popenguine–Ndayane, dans l’ouest du pays, et du Delta du Saloum, au centre, à travers une approche intégrée de planification, d’investissement et de valorisation des ressources locales.



Porté dans le cadre d’un partenariat entre l’Agence sénégalaise de promotion des investissements et des grands travaux (APIX-SA), les collectivités territoriales, les services de l’État et le groupe Quantum Solutions, le projet « Quantum Delta du Saloum » ambitionne de faire émerger des territoires modernes, attractifs et compétitifs, tout en préservant leurs équilibres environnementaux et socioculturels.



Dans cette perspective, un atelier consacré à l’élaboration des plans directeurs du projet se tient à Dakar les 21 et 22 mai, avec la participation de l’ensemble des parties prenantes.



Selon Bacary Séga Bathily, directeur général de l’APIX-SA, le proje « Quantum Delta du Saloum », s’inscrit pleinement dans la vision des plus hautes autorités de l’État, celle d’un Sénégal capable de transformer durablement ses territoires, de valoriser ses ressources locales et de bâtir des pôles de développement générateurs de richesses, d’emplois et d’opportunités pour les populations.



« Le corridor allant de Popenguine–Ndayane jusqu’au Delta du Saloum constitue, à cet égard, un espace stratégique majeur. Le Delta du Saloum représente un patrimoine exceptionnel pour notre pays. Sa richesse environnementale, culturelle et humaine en fait un territoire à fort potentiel pour le développement d’un tourisme durable, d’activités économiques inclusives et d’investissements créateurs de valeur », a-t-il déclaré.



Dans cette dynamique, les communes de Toubacouta et de Popenguine–Ndayane apparaissent comme des pôles prioritaires de développement territorial intégré.



Concernant particulièrement Popenguine–Ndayane, Bacary Séga Bathily a souligné la transformation majeure engagée autour du port de Ndayane, développé par DP World. Selon lui, cette infrastructure stratégique ouvre d’importantes perspectives en matière d’attractivité économique, de logistique, d’urbanisation et de développement touristique.



« Mais ces transformations nécessitent également une forte capacité d’anticipation, de planification et de coordination », a-t-il ajouté.



Le directeur général de l’APIX-SA estime qu’un territoire ne se développe pas uniquement grâce à ses infrastructures, mais aussi à travers la qualité de son capital humain, l’accès aux services essentiels, l’organisation de l’espace, la formation de la jeunesse, la préservation de l’environnement et la capacité des institutions à travailler ensemble autour d’une vision commune.



Les études prévues dans le cadre du partenariat avec Quantum Solutions devront ainsi permettre de définir une vision cohérente, durable et réaliste pour ces territoires. Celle-ci devra renforcer l’attractivité touristique, structurer les investissements, améliorer les infrastructures et les services essentiels, préserver les équilibres environnementaux et garantir des retombées concrètes et durables pour les populations locales.



Car, derrière les plans directeurs, les schémas d’aménagement et les infrastructures, se trouve avant tout une ambition humaine : améliorer durablement les conditions de vie des populations sénégalaises.



C’est pourquoi les réflexions engagées intégreront pleinement les enjeux liés à la santé, à la formation professionnelle, à l’accès à l’eau et à l’assainissement, à l’éducation, à l’emploi des jeunes ainsi qu’à la valorisation des ressources locales, notamment dans les secteurs du tourisme, de la pêche et des services.



TE/Sf/APA