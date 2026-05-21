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News Politique Article Politique Dialogue national : Bassirou Diomaye Faye lance des consultations ciblées Publié le jeudi 21 mai 2026 | aDakar.com

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Dialogue national : Bassirou Diomaye Faye lance des consultations ciblées

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Le Sénégal a ouvert ce jeudi 21 mai 2026 une nouvelle phase de son dialogue national avec le démarrage de consultations ciblées réunissant anciens Premiers ministres et anciens ministres des Finances.



Initialement prévu sous la forme d’une grande rencontre nationale le 28 mai, le dialogue a été réaménagé par les autorités en raison de la proximité de la Tabaski, période marquée par une forte mobilisation sociale, religieuse et familiale dans le pays.



Le format classique de la journée nationale de concertation a ainsi été remplacé par une série d’échanges restreints, organisés entre le 21 et le 31 mai, sous forme de rencontres bilatérales ou de petits groupes.



Selon le secrétariat général de la présidence, cette réorganisation vise à adapter le calendrier politique aux réalités socioculturelles du pays tout en maintenant la dynamique de concertation engagée autour des grands enjeux nationaux.



Le président Bassirou Diomaye Faye entend privilégier des discussions directes avec les acteurs politiques, les représentants de la société civile et les leaders religieux afin d’aborder plusieurs questions majeures, notamment la cohésion sociale, les réformes institutionnelles, la gouvernance et la stabilité politique.



Malgré cette nouvelle formule, les autorités assurent que l’objectif reste inchangé : préserver un cadre de dialogue autour des priorités nationales.



Cette initiative intervient toutefois dans un contexte politique marqué par des tensions persistantes. Le parti de l’ancien président Macky Sall, l’Alliance pour la République (APR), ainsi que le Front pour la défense de la République (FDR), regroupant une large partie de l’opposition, ont annoncé leur boycott des consultations.



Parallèlement, le Premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement sont attendus ce vendredi 22 mai à l’Assemblée nationale pour une nouvelle séance de questions d’actualité face aux députés, la quatrième depuis 2024.

KM



