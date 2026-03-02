Sénégal : saisie majeure d’explosifs à la frontière avec le Mali - adakar.com

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News Politique Article Politique Sénégal : saisie majeure d’explosifs à la frontière avec le Mali Publié le mardi 19 mai 2026 | Agence de Presse Africaine

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Une opération nocturne de la Police aux frontières a permis de neutraliser un important convoi d’explosifs de contrebande à la frontière sénégalo-malienne, révélant les risques liés à l’orpaillage clandestin dans la zone.



Les éléments de l’antenne de la Police aux frontières de Diyabougou, relevant du Commissariat spécial de Kidira, à l’est du Sénégal, ont saisi dans la nuit du 16 au 17 mai 660 bâtons d’explosifs et 1 000 mètres de cordon détonant, lors d’une opération ciblée de lutte contre le trafic transfrontalier d’explosifs, a appris APA.



L’opération, déclenchée à 3h30 au poste dit « poste éléments GMI », a permis l’interception de deux sacs renfermant chacun dix sachets de 33 brins d’explosifs, ainsi que quatre rouleaux de cordon détonant de 250 mètres chacun, selon un communiqué de la police lundi.



Le convoyeur, de nationalité étrangère, empruntait une voie de contournement non officielle, habituellement fréquentée par des piétons et des motocyclistes. Alerté par la présence policière, le suspect a pris la fuite en abandonnant sur place sa moto de marque « Vainqueur », couleur bleue, ses chaussures et le chargement illicite, avant de se réfugier en territoire malien en traversant un bras du fleuve.



Les premières investigations indiquent que le matériel saisi était destiné au village de Diyabougou, où il devait servir au dynamitage du sous-sol dans le cadre d’activités d’orpaillage clandestin.



La motocyclette et les produits prohibés ont été consignés au poste de police pour les besoins de l’enquête. Des recherches sont en cours pour interpeller le suspect.



AC/Sf/APA