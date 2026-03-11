Le cinéma Canal Olympia Téranga de Dakar rétrocédé à l’État - adakar.com

La salle de cinéma Canal Olympia Téranga, située à proximité du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose à Dakar, a été rétrocédée à l’État du Sénégal par le groupe Bolloré, qui en assurait jusqu’à présent l’exploitation, a annoncé le ministère de la Culture.



Dans un communiqué, le ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme indique que cette rétrocession constitue une nouvelle étape dans la gestion de cette infrastructure culturelle inaugurée en 2017. Le ministre Amadou Ba prévoit d’effectuer une visite des lieux jeudi prochain, en compagnie du secrétaire d’État Bakary Sarr.



Dotée d’équipements modernes, la salle est consacrée à la projection de films et à l’organisation de spectacles culturels. Depuis son ouverture, elle participe activement à la promotion du cinéma et au développement des industries créatives au Sénégal.



La salle Canal Olympia Téranga avait été inaugurée le 11 mai 2017 en présence du président Macky Sall. Sa restitution à l’État marque l’ouverture d’une nouvelle phase concernant sa gestion et son rôle au sein de l’écosystème culturel national.



