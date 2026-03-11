Sénégal : l’État annonce des réformes pour renforcer la promotion des PME - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Sénégal : l’État annonce des réformes pour renforcer la promotion des PME Publié le mercredi 11 mars 2026 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Sénégal : l’État annonce des réformes pour renforcer la promotion des PME

Tweet





Le gouvernement du Sénégal prévoit plusieurs réformes institutionnelles afin d’améliorer la coordination et l’efficacité de sa politique de soutien aux petites et moyennes entreprises (PME), a annoncé mardi 10 mars 2026 à Dakar le secrétaire d’État chargé du Développement des PME/PMI, Ibrahima Thiam.



Cette orientation a été présentée lors du lancement du plan de transformation de l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises, baptisé « Impact PME », destiné à renforcer l’accompagnement des entreprises et dynamiser l’écosystème entrepreneurial.



Parmi les principales mesures envisagées figure la création d’un Conseil national des PME, qui rassemblera les principaux acteurs de l’écosystème entrepreneurial. Cette instance aura pour mission d’assurer le suivi et le pilotage des politiques publiques dédiées au développement des entreprises.



Elle devrait également permettre de reconnaître officiellement les PME respectant leurs obligations légales, afin de faciliter leur accès aux dispositifs d’appui et aux opportunités offertes par l’État.



Le gouvernement prévoit également la mise en place d’un Fonds national de promotion des PME, destiné à renforcer les mécanismes de financement et d’accompagnement du secteur.



Selon Ibrahima Thiam, ces dispositifs devraient contribuer à améliorer la cohérence et la coordination des interventions publiques en faveur des entreprises.



Le responsable a également évoqué l’annonce du Premier ministre Ousmane Sonko concernant la fusion, la suppression ou le rapprochement de certaines structures parapubliques intervenant dans l’encadrement des entreprises.



Cette réorganisation vise à mieux coordonner les stratégies d’intervention, mutualiser les fonds d’appui et sécuriser les mécanismes d’accompagnement.



Pour les autorités, l’objectif est de renforcer la compétitivité et la visibilité des entreprises sénégalaises, appelées à jouer un rôle central dans la transformation économique du pays.





Koné M.