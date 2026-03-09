Banque : la BCEAO dément des ‘’déclarations infondées’’ attribuées au gouverneur Jean-Claude Kassi Brou sur les réseaux sociaux - adakar.com

Banque : la BCEAO dément des ''déclarations infondées'' attribuées au gouverneur Jean-Claude Kassi Brou sur les réseaux sociaux
Publié le lundi 9 mars 2026

Le Siège principal de la BCEAO à Dakar

La Banque centrale des États de l’Afrique de l'Ouest ( BCEAO) a démenti une fausse déclaration attribuée au gouverneur Jean-Claude Kassi Brou, dans un communiqué dit de mise au point parvenu le lundi 09 mars 2026 à Abidjan.net.







‘’ La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) informe le public de la circulation, sur certaines plateformes numériques, de contenus relatifs à un prétendu débat télévisé, comportant des propos attribués au Gouverneur de la BCEAO, Monsieur Jean-Claude Kassi Brou. La BCEAO tient à démentir formellement l’authenticité de ces contenus qui ne correspondent à aucune émission ni intervention réelle du Gouverneur. Les déclarations qui lui sont attribuées sont entièrement infondées’’, a fait savoir l’institution dans le communiqué.



Par ailleurs, la BCEAO qui dit se réserver le droit d’engager des actions appropriées à l’encontre des ‘’ auteurs et complices de tels actes frauduleux’’, a invité le public à la vigilance face aux informations diffusées sur les réseaux sociaux et à se référer exclusivement aux communications publiées sur les canaux officiels de l’Institution.



L.Barro