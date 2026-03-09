Fortune : le Top 10 des Africains les plus riches en 2026 selon Forbes - adakar.com

Fortune : le Top 10 des Africains les plus riches en 2026 selon Forbes
Publié le lundi 9 mars 2026

© Autre presse par DR

Fortunes: le Top 10 des Africains les plus riches en 2026 selon Forbes

Voici le Top 10 des Africains les plus riches en 2026 selon le classement Forbes de l'année.



1. Aliko Dangote (Nigéria) — conserve la première place du classement. Il a bâti sa fortune sur le ciment, le sucre et les produits alimentaires. Son projet phare actuel est une raffinerie de pétrole près de Lagos, d'une capacité de 650.000 barils par jour.



2. Johann Rupert (Afrique du Sud) — préside le groupe suisse Richemont, propriétaire des marques Cartier, IWC et Van Cleef & Arpels. Il incarne la réussite d'un business africain sur le marché mondial du luxe.



3. Nicky Oppenheimer (Afrique du Sud) — a vendu en 2012 sa participation dans le groupe diamantaire De Beers pour 5,1 milliards de dollars. Il a préservé son capital grâce à des investissements diversifiés.



4. Nassef Sawiris (Égypte) — directeur général d'OCI, l'un des plus grands producteurs mondiaux d'engrais et de méthanol. Il détient également une participation dans Adidas. Avec son frère Naguib, il fait partie des familles les plus riches d'Égypte.



5. Mike Adenuga (Nigéria) — a fait fortune dans les télécommunications (Globacom, deuxième opérateur du Nigéria) et le pétrole (Conoil). Discret, il préfère rester loin des projecteurs.



6. Abdulsamad Rabiu (Nigéria) — fondateur de BUA Group. Le groupe opère dans les secteurs du ciment, du sucre, de l'immobilier et de l'industrie chimique.



7. Patrice Motsepe (Afrique du Sud) — a construit son business dans l'exploitation minière (African Rainbow Minerals). Il occupe également le poste de président de la Confédération africaine de football (CAF).



8. Issad Rebrab (Algérie) — fondateur de Cevital, le plus grand conglomérat privé d'Algérie. Ses activités couvrent l'agroalimentaire, la sidérurgie, la distribution et l'énergie. Il est l'homme le plus riche du Maghreb.



/ 9. Mohammed Al-Amoudi (Éthiopie/Arabie saoudite) — contrôle MIDROC, un conglomérat présent dans le pétrole, l'extraction d'or, l'hôtellerie et l'agriculture. Il investit activement en Éthiopie.



10. Koos Bekker (Afrique du Sud) — ancien dirigeant de Naspers. En 2001, le groupe a investi 32 millions de dollars dans le géant chinois Tencent — cet investissement vaut aujourd'hui des dizaines de milliards. Il est considéré comme l'un des investisseurs les plus visionnaires du continent.