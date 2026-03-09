Guerre en Moyen Orient : l’UEMOA met en place un comité de suivi pour anticiper les conséquences au sein de l’Union - adakar.com

Guerre en Moyen Orient : l'UEMOA met en place un comité de suivi pour anticiper les conséquences au sein de l'Union
Publié le lundi 9 mars 2026

L’Union économique et monétaire ouest africaine ( UEMOA) a mis en place un comité de suivi pour anticiper les conséquences de la guerre au Moyen-Orient au sein de l’Union.



A en croire une note d’information consultée par Abidjan.net le dimanche 08 mars 2026, ce comité a été mis en place à l’issue d’une rencontre qui a été présidée par Abdoulaye Diop, le président de la commission de l’UEMOA le 03 mars 2026 au siège de l’institution à Ouagadougou.



‘’ A l’issue de la rencontre, un Comité de veille et de suivi ad hoc a été mis en place pour un suivi rapproché de l’évolution de cette guerre dont les impacts sont déjà perceptibles au niveau mondial’’, a expliqué la note.



Cette réunion, qui a enregistré la participation du collège des commissaires de l’UEMOA, a ainsi permis d’enclencher la réflexion sur les conséquences économiques et sociales au sein de l’Union de la guerre déclenchée le 28 février 2026 au Moyen-Orient.



L’on apprend également qu’il s’agira pour l’UEMOA de se pencher sur les implications géopolitiques au niveau régional et international.



Le 28 février dernier, rappelle-t-on, une opération militaire consistant en des frappes aériennes ciblant l’Iran , a été conjointement menée par les États-Unis et Israël.



Cette offensive a causé la mort du guide suprême de la révolution de la République islamique d’Iran, Ali Khamenei, le 28 février 2026 à Téhéran.



L.Barro