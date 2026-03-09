Économie Guerre en Moyen Orient : l’UEMOA met en place un comité de suivi pour anticiper les conséquences au sein de l’Union
Publié le lundi 9 mars 2026 | Abidjan.net
|
© aDakar.com par DR
30 ans de l’Uemoa : Abdoulaye Diop rappelle le rôle des médias dans le processus d’intégration régionale
En marge de la session de formation des journalistes des États membres sur les chantiers de l’Union, le Président de la Commission de l’Uemoa, Abdoulaye Diop a reçu en audience, les professionnels des médias des États membres, le 12 septembre 2024, au siège de l’Union à Ouagadougou.