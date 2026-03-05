Affaire Softcare : le risque sanitaire pas tangible (Ministre) - adakar.com

Affaire Softcare : le risque sanitaire pas tangible (Ministre) Publié le jeudi 5 mars 2026 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Affaire Softcare : le risque sanitaire pas tangible (Ministre)

L’enquête indépendante portant sur l’affaire Softcare, du nom de cette entreprise de fabrication de produits d’hygiène et soupçonnée d’avoir utilisé des produits périmés, a permis d’établir que les matières premières utilisées par cette société ne contiennent pas de substances dangereuses pour la santé, a révélé le ministre de tutelle, jeudi, à Dakar.



“Les matières premières ne contiennent pas de substance dangereuse pour la santé. Le risque sanitaire n’a pas été identifié par des arguments tangibles”, a déclaré Ibrahima Sy au cours d’une conférence de presse qu’il animait sur cette affaire, à la suite de ladite enquête.



“La présence de matières périmées dans la zone de production de l’usine constitue un manquement dans le système de gestion de la qualité notamment les bonnes pratiques de stockage de l’entreprise. Cependant, l’analyse approfondie démontre que leur utilisation effective dans la production n’a pas été prouvée”, a précisé le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique.



Selon M. Sy, la fiche de stocks versée au rapport d’inspection comme preuve d’utilisation de la matière première “est en contradiction avec les conclusions dudit rapport”.



Ce document “évoque une utilisation de la matière incriminée jusqu’en septembre 2025, alors que la dernière sortie de matière indiquée sur la fiche de stock date de septembre 2024. Les produits incriminés sur la fiche de stocks datent donc de septembre 2024”, a-t-il ajouté.



Cela confirme, à ses yeux, “la non commercialisation des produits en question, au moins depuis le 31 décembre 2024, justifiant ainsi l’arrêt de fabrication”.



