Économie BCEAO : Baisse de 25 points de base des taux directeurs
Publié le jeudi 5 mars 2026 | aDakar.com
|
© aDakar.com par AD
BCEAO : première session du comité de politique monétaire (CPM) de l`année 2026
La Banque centrale des États de l`Afrique de l`ouest (BCEAO) a décidé de baisser de 25 points de base ses taux directeurs à partir du 16 mars 2026. La mesure a été adoptée par le comité de politique monétaire (CPM) à l`occasion de sa première session de l`année 2026 tenue mercredi 4 mars, au siège de la BCEAO, à Dakar.