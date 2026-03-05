BCEAO : Baisse de 25 points de base des taux directeurs - adakar.com

La Banque centrale des États de l’Afrique de l’ouest (BCEAO) a décidé de baisser de 25 points de base ses taux directeurs à partir du 16 mars 2026. La mesure a été adoptée par le comité de politique monétaire (CPM) à l’occasion de sa première session de l’année 2026 tenue mercredi 4 mars, au siège de la BCEAO, à Dakar.





« Le principal taux directeur auquel la Banque centrale prête ses ressources aux banques passe de 3,25% à 3% et le taux d’intérêt sur le guichet de prêts marginaux de 5,25% à 5% », mentionne à cet effet le communiqué final de la rencontre signé du Gouverneur Jean Claude Kassi Brou.





Le taux directeur avait été ramené en juin 2025 de 3.50 à 3.25%.





Le comité a également décidé de maintenir à 3% le coefficient des réserves obligatoires applicables aux établissements assujettis de l’Union.





« La baisse des taux directeurs devrait contribuer à consolider l’assouplissement des conditions de financement de l’activité économique au sein de l’UMOA », a poursuivi le communiqué , assurant que les décisions prises résultent de l’analyse de la conjoncture internationale, de l’évolution des prix, de l’activité économique et de la situation extérieure de l’Union ainsi que des risques à court terme.





« Nous avons noté une évolution favorable de l’activité économique dans l’Union. L’inflation est également ressortie en baisse et devrait, selon les prévisions, revenir dans l’intervalle cible de la Banque centrale », a dit le Gouverneur Jean Claude Kassi Brou, commentant les décisions du Cpm. L’inflation est ressortie nulle sur l’année 2025 après les 3.5% enregistrés en 2024





Jean-Claude Kassi Brou a assuré que les conclusions et recommandations de la Cpm seront transmises au Conseil des ministres de l’Union lors de sa prochaine session, soulignant en outre que l’objectif est de créer les conditions d’une croissance durable dans un cadre macroéconomique stable.





Pour 2025 en effet, l’activité économique dans la zone s’est nettement consolidée avec une croissance étant passée à 6,7 % contre 6,2 % en 2024. Une résultante selon le gouverneur de la BCEAO de la bonne tenue des industries extractives et des services, de la bonne campagne agricole 2025- 2026.





Le Cpm a ainsi dressé pour l’année 2026 des perspectives favorables avec une progression du PIB réel qui s’établirait à 6,4%. « Cette évolution serait soutenue par une demande intérieure robuste et la bonne tenue des productions extractives et agricoles », a projeté le Cpm.





« Les échanges extérieurs de l’Union se sont améliorés au cours de la période récente, en lien avec la hausse des exportations des produits pétroliers, d’or et de cacao ainsi que la réduction des coûts des produits alimentaires et énergétiques importés. La mobilisation de ressources extérieures par les États membres a également renforcé cette tendance », a encore relevé le Comité, assurant prendre les mesures idoines, en cas de nécessité, pour la stabilité monétaire et financière de l’Union.





