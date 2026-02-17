Justice : la cour d’appel de Versailles autorise partiellement l’extradition de Madiambal Diagne - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Justice : la cour d’appel de Versailles autorise partiellement l’extradition de Madiambal Diagne Publié le mercredi 4 mars 2026 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DF

Conférence-débat de l`Union internationale de la presse francophone/Sénégal

Dakar, le 19 août 2017 - L`Union internationale de la presse francophone (section Sénégal) a tenu une conférence-débat portant sur le thème: "La presse papier peut-elle survivre à la presse électronique ?". La rencontre de réflexion a vu la participation de plusieurs illustres journalistes et du président de l`UPF. Photo: Madiambal Diagne, journaliste, président de l`Union internationale de la presse francophone Tweet

La cour d’appel de Versailles, en France, dans une décision rendue mardi, a émis un avis partiellement favorable à la demande d’extradition formulée par les autorités sénégalaises à l’encontre de Madiambal Diagne, a-t-on appris de source officielle.



“La cour a émis ce jour un avis partiellement favorable sur la demande d’extradition, compte tenu de la prescription partielle d’une partie des faits visés”, lit-on notamment dans cette décision dont l’APS a eu copie.



Le 21 octobre 2025, Madiambal Diagne, patron de presse et candidat malheureux aux dernières élections législatives de novembre 2024 sur une liste de l’opposition, avait été interpellé en France aux fins d’arrestation et de rapatriement vers le Sénégal.



Cette interpellation faisait suite à un mandat d’arrêt introduit auprès des autorités policières et judiciaires françaises par le juge d’instruction du collège des juges d’instruction financiers du pool judiciaire financier du tribunal de grande instance de Dakar.



Madiambal Diagne est poursuivi par la justice sénégalaise pour des infractions présumées d’association de malfaiteurs, d’escroquerie portant sur des deniers publics et de blanchiment de capitaux commis par un groupe criminel organisé et par l’utilisation de facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle.



Il avait été ensuite placé sous contrôle judiciaire le 21 octobre 2025 après que les autorités sénégalaises ont transmis à la France une demande d’extradition, au titre du mandat d’arrêt lancé contre lui.



La cour d’appel de Versailles a donné ce mardi un avis favorable partiel à cette demande d’extradition, estimant qu’une partie des faits reprochés à M. Diagne sont frappés de prescription.