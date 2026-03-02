UMOA : les banques franchissent le cap des 1100 milliards FCFA de bénéfices en 2024 - adakar.com

UMOA : les banques franchissent le cap des 1100 milliards FCFA de bénéfices en 2024
Publié le lundi 2 mars 2026

Les établissements de crédit de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) ont enregistré un bénéfice net global de 1 105,3 milliards de FCFA (environ 1,989 milliard de dollars) au titre de l’exercice 2024.



L’information est publiée dans le rapport annuel 2024 de la Commission Bancaire de l'UMOA, organe communautaire de supervision du secteur bancaire, basé à Abidjan.



Comparé à l’exercice 2023, au cours duquel le résultat net consolidé s’établissait à 989,7 milliards de FCFA, le secteur affiche une progression significative de sa rentabilité.



Ces performances confirment la dynamique bénéficiaire du système bancaire de l’Union, dans un environnement marqué par le renforcement des exigences prudentielles et la consolidation des bilans.



Le rapport détaille par ailleurs l’évolution des principaux agrégats financiers du secteur au sein des huit États membres de l’Union.



