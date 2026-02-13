Bombardement de l’Iran, tuérie de Ali Khamenei : la CEDEAO exprime sa profonde préoccupation face à l’escalade des tensions dans la région du Golfe - adakar.com

Bombardement de l'Iran, tuérie de Ali Khamenei : la CEDEAO exprime sa profonde préoccupation face à l'escalade des tensions dans la région du Golfe
Publié le lundi 2 mars 2026 | Xinhua

La CEDEAO

La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a fait part de sa profonde inquiétude quant à la récente escalade des tensions dans la région du Golfe.



Dans un communiqué publié samedi, la CEDEAO s'est alignée sur l'évaluation de la situation faite par la Commission de l'Union africaine, soulignant que l'intensification des actions militaires risquait fortement d'aggraver l'instabilité au Moyen-Orient, avec des répercussions potentielles sur la paix et la sécurité internationales.



Ces troubles pourraient avoir de graves répercussions sur les marchés mondiaux de l'énergie, le commerce et les chaînes d'approvisionnement alimentaire, touchant particulièrement les régions vulnérables, notamment l'Afrique, avertit le document.



"La CEDEAO appelle donc toutes les parties à faire preuve d'une retenue maximale et à agir en totale conformité avec la Charte des Nations Unies et le droit international, en particulier les principes de souveraineté, d'intégrité territoriale et de règlement pacifique des différends. La protection des vies civiles et des infrastructures critiques doit rester la priorité", indique le communiqué.



La CEDEAO appelle également à de nouvelles initiatives diplomatiques dans le cadre des structures internationales et régionales établies afin de promouvoir le dialogue, d'apaiser les tensions et de rétablir la stabilité dans la région.



En adhérant aux déclarations de l'Union africaine, la CEDEAO réitère l'engagement ferme de l'Afrique de l'Ouest en faveur du multilatéralisme et du règlement pacifique des différends, soulignant l'importance des efforts de collaboration pour garantir une paix et une stabilité durables dans la région du Golfe et au-delà.