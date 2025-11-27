États-Unis : fusillade à Austin, un suspect sénégalais tué - adakar.com

News Société Article Société États-Unis : fusillade à Austin, un suspect sénégalais tué Publié le lundi 2 mars 2026 | Agence de Presse Africaine

Deux personnes ont été tuées et quatorze autres blessées dans une fusillade survenue dans la nuit de samedi à dimanche à Austin, au Texas, dans le sud des États-Unis, ont rapporté plusieurs médias américains, tandis que le suspect, identifié comme un homme d’origine sénégalaise, a été abattu par la police.



Selon l’agence de presse américaine Associated Press, une fusillade s’est produite vers 2 heures du matin dans le quartier animé de Sixth Street, devant le bar Buford’s Backyard Beer Garden, où un homme armé a ouvert le feu sur des clients et des passants.



Le suspect, identifié comme Ndiaga Diagne, 53 ans, citoyen américain naturalisé originaire du Sénégal, a tiré à la fois depuis son véhicule puis à pied, avant d’être neutralisé par des policiers arrivés sur les lieux en moins d’une minute, selon la même source.



Le bilan communiqué par les services d’urgence et repris par plusieurs médias, dont The Washington Post et le Houston Chronicle, fait état de deux victimes décédées et de quatorze blessés, dont plusieurs dans un état critique.



Toujours selon Associated Press, le suspect portait un vêtement portant l’inscription « Property of Allah » ainsi qu’un autre comportant un symbole lié à l’Iran. Les enquêteurs ont également retrouvé un Coran dans son véhicule.



Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a indiqué examiner des « indicateurs » pouvant suggérer un lien potentiel avec le terrorisme, tout en soulignant qu’il était trop tôt pour déterminer le mobile exact de l’attaque, l’enquête étant toujours en cours.



Des sources citées par le quotidien local MySanAntonio, affilié à CBS News, confirment que la Joint Terrorism Task Force a été mobilisée pour appuyer l’enquête fédérale.



Les autorités locales ont salué la rapidité de l’intervention des forces de l’ordre et des secours, estimant que leur réaction rapide a permis de limiter le nombre de victimes.



