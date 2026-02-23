Finances : l’État lance une émission obligataire de 200 milliards FCFA - adakar.com

Finances : l'État lance une émission obligataire de 200 milliards FCFA Publié le vendredi 27 fevrier 2026 | aDakar.com

Billets de banque

Le Ministère des Finances et du Budget du Sénégal (MFB) a annoncé, jeudi 26 février 2026, le lancement de son premier appel public à l’épargne (APE) de l’année 2026. L’opération porte sur une émission obligataire d’un montant cible de 200 milliards de francs CFA. La période de souscription est ouverte du 26 février au 19 mars 2026.



Selon le ministère, cette émission s’inscrit dans la mise en œuvre de la Stratégie de gestion de la dette à moyen terme ainsi que du Plan de financement de l’État pour l’exercice 2026.



L’opération est arrangée par la société de gestion et d’intermédiation Invictus Capital & Finance.



Le MFB indique que cette levée de fonds participe également à l’approfondissement du marché financier sous-régional.



Les ressources mobilisées serviront à couvrir les besoins budgétaires de l’État pour l’année 2026, conformément à l’autorisation parlementaire prévue par la Loi de finances initiale.



Elles contribueront également au financement des priorités économiques et sociales inscrites dans l’agenda national de transformation.





