Religion : la Coordination des Musulmans du Sénégal annonce le début du jeûne du Ramadan 2026 ce mercredi

La Coordination des Musulmans du Sénégal pour l’Observation du Croissant Lunaire (CMS/OCL) a officiellement annoncé, ce mardi 17 février 2026, que le mois sacré de Ramadan débutera ce mercredi 18 février 2026 au Sénégal.



Dans un communiqué rendu public en fin de journée, la CMS/OCL a indiqué que le croissant lunaire marquant la fin du mois de Cha’ban a été aperçu sur le territoire national, notamment dans le village de Diolky, dans la région de Louga.



L’organisation religieuse précise que cette vision du croissant lunaire a également été confirmée dans plusieurs pays du monde musulman, notamment en Gambie, en Côte d’Ivoire, au Cameroun, au Soudan, en Arabie Saoudite, au Yémen et au Koweït.



En conséquence, la CMS/OCL déclare que le mercredi 18 février 2026 correspondra au premier jour du mois de Ramadan 1447 H, moment où les fidèles entameront le jeûne quotidien du lever au coucher du soleil.



Le Ramadan est le neuvième mois du calendrier lunaire islamique et constitue pour les musulmans du monde entier une période de jeûne, de prière, de solidarité et d’introspection spirituelle. La date de début du jeûne est traditionnellement déterminée par l’observation du croissant de lune au terme du mois de Cha’ban.



Cette annonce intervient à l’issue de la traditionnelle « nuit du doute », au cours de laquelle les autorités religieuses et astronomiques scrutent le ciel pour confirmer l’apparition du hilal. Une fois la lune observée, les communautés musulmanes sont invitées à se préparer pour le mois béni, qui s’étendra sur 29 ou 30 jours, selon l’observation de la lune à la fin du mois de Ramadan.



Pour de nombreux fidèles, le début du Ramadan est également l’occasion de renforcer les liens familiaux et communautaires, à travers les prières en congrégation, les repas partagés et les actes de charité, y compris la zakat al-fitr qui doit être donnée avant la prière de l’Aïd.



