Sécurité : la Gendarmerie dévoile ses "résultats significatifs" de l’année 2025
Publié le vendredi 13 fevrier 2026  |  Xinhua
la
© aDakar.com par DR
la Gendarmerie dévoile ses "résultats significatifs" de l`année 2025
Comment


DAKAR, 12 février (Xinhua) -- La Gendarmerie sénégalaise a présenté jeudi ses "résultats significatifs" de l'année 2025, marqués notamment par la saisie de 730 kg de cocaïne, selon un bilan communiqué à Dakar.

S'exprimant devant la presse en présence de plusieurs hauts responsables, dont le haut-commandant et directeur de la Justice militaire, le général de division Martin Faye, l'institution a indiqué que les opérations antidrogue avaient conduit à la saisie de 5.238 kg de chanvre indien, à l'interpellation de 1.302 personnes, ainsi qu'à l'interception de 3.016 comprimés de drogues de synthèse.

La gendarmerie a précisé que 630 kg de cocaïne sur les 730 kg saisis l'avaient été à Niodior (centre), une prise qualifiée de "coup important" porté aux réseaux internationaux de narcotrafic transitant par le territoire sénégalais. ... suite de l'article sur Xinhua

