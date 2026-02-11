Sommet de l’UA : Ousmane Sonko représentera le Sénégal à Addis-Abeba - adakar.com

Sommet de l'UA : Ousmane Sonko représentera le Sénégal à Addis-Abeba Publié le jeudi 12 fevrier 2026 | aDakar.com

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, se rendra les samedi 14 et dimanche 15 février 2026 à Addis-Abeba pour représenter le président Bassirou Diomaye Faye à la 39ᵉ session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine. L'information a été donné dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 11 février 2026.



La capitale éthiopienne, siège de l’organisation continentale, accueillera des discussions de haut niveau autour de plusieurs dossiers majeurs pour le continent.



Le thème retenu cette année porte sur « La disponibilité durable de l’eau et des systèmes d’assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2063 ». Un enjeu central pour le développement, la santé publique et la résilience des États africains.





