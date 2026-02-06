Société UCAD : le campus social fermé après le décès d’un étudiant lors des heurts
Des scènes de violences impressionnantes à l`Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)
Dakar, le 15 mai 2018 - Les étudiants de l`Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont affronté les forces de l`ordre sur l`avenue principale de l`UCAD. Les étudiants manifestaient leur colère après la mort d`un étudiant à l`Université Gaston Berger de Saint-Louis.