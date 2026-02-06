UCAD : le campus social fermé après le décès d’un étudiant lors des heurts - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société UCAD : le campus social fermé après le décès d’un étudiant lors des heurts Publié le mercredi 11 fevrier 2026 | aDakar.com

© aDakar.com par SB

Des scènes de violences impressionnantes à l`Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)

Dakar, le 15 mai 2018 - Les étudiants de l`Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont affronté les forces de l`ordre sur l`avenue principale de l`UCAD. Les étudiants manifestaient leur colère après la mort d`un étudiant à l`Université Gaston Berger de Saint-Louis. Tweet

Le Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) a annoncé la fermeture exceptionnelle du campus social de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar à compter de ce mardi midi et ce jusqu'à nouvel ordre, a-t-on appris de source officielle.



Dans un communiqué, la direction du COUD a indiqué que cette mesure avait été prise sur instruction des autorités compétentes.



Cette décision intervient au lendemain du décès d'un étudiant, survenu lundi soir à la suite d'échauffourées entre les forces de l'ordre et des étudiants, signalées dans l'enceinte de l'université, ainsi que sur des axes adjacents de la capitale, selon des sources concordantes.



Le gouvernement a promis mardi de faire "toute la lumière" sur les circonstances de ce décès. Dans un communiqué, sa porte-parole, Marie Rose Khady Fatou Faye, a présenté les condoléances de l'exécutif à la famille du défunt, à ses proches et à la communauté universitaire, ajoutant que "les responsabilités éventuelles" seront établies conformément aux lois et règlements en vigueur.



Elle a également assuré de la détermination des autorités à assurer la sécurité du campus et la protection de l'ensemble des étudiants, tout en appelant à la retenue et à l'apaisement.



De son côté, la coordination du campus de Dakar du Syndicat autonome de l'enseignement supérieur (SAES) a exprimé sa "profonde tristesse" et présenté ses condoléances à la famille endeuillée, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté universitaire. Le syndicat a attribué ces tensions à la réforme des bourses, ainsi qu'aux difficultés structurelles persistantes dans l'enseignement supérieur, appelant au respect des franchises universitaires prévues par la loi de novembre 1994. Pour lui, "l'université n'est ni une caserne ni un champ d'expérimentation sécuritaire".



Les étudiants dénoncent, entre autres, la fermeture de restaurants universitaires et une réforme relative aux bourses d'études. Des protestations ont également été rapportées dans d'autres universités publiques sénégalaises, notamment à Saint-Louis (nord), Thiès (ouest) et Ziguinchor (sud)