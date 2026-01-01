Sénégal : l’« autoroute de l’électricité » prend forme entre Dakar et Diass - adakar.com

Le Sénégal accélère la modernisation de son réseau de transport d’électricité. De nouveaux postes stratégiques sont désormais en exploitation à Diass, Hann, Yoff et Kounoune, dans le cadre du Sénégal Power Compact, avec un objectif clair : fiabiliser l’alimentation et accompagner la forte croissance de la demande.



Lors d’une visite de presse organisée par le MCA-Sénégal II et la Senelec, les médias ont pu constater l’entrée en service d’infrastructures clés, financées à plus de 220 milliards de FCFA avec l’appui de la Millennium Challenge Corporation (MCC). Ces ouvrages introduisent des équipements de pointe, transformateurs haute puissance, postes 225 kV, tableaux 30 kV, lignes souterraines, pour accroître les capacités de transit et stabiliser le réseau national.



« Ces installations augmentent la capacité du réseau tout en apportant technologies et expertise au secteur électrique sénégalais », a souligné Oumar Diop, directeur général du MCA-Sénégal.



Au poste de Hann, plus de 4,7 milliards de FCFA ont permis l’installation d’un transformateur de 80 MVA et d’un tableau 30 kV de 21 cellules, augmentant la puissance vers plusieurs zones densément peuplées de Dakar.



À Diass, qui alimente l’aéroport international Blaise Diagne et des pôles industriels, deux transformateurs de 80 MVA ont remplacé les anciens de 40 MVA. Une réactance de 20 Mvar y renforce désormais la stabilité, doublant la capacité du site.



À Yoff (aéroport LSS), un investissement de 3,7 milliards de FCFA a également permis de doubler la puissance transitable, avec un impact direct sur Dakar et sa périphérie, où se concentre près de 60 % de la demande nationale.



Pour Makhtar Ndiaye, conseiller technique au ministère de l’Énergie, ces infrastructures répondent à un impératif stratégique : « Produire davantage ne suffit pas. Il faut pouvoir évacuer l’énergie. Ce réseau permettra d’acheminer l’électricité issue du gaz local vers les zones qui en ont besoin. »



Oumar Diop résume l’enjeu par une image parlante : « Nous construisons l’autoroute de l’électricité capable de soutenir les ambitions du Sénégal à l’horizon 2050. Les coupures doivent devenir un vieux souvenir. »



À terme, 4,6 millions de ménages et d’entreprises bénéficieront de ce renforcement du réseau, selon Mareme Ndoye, directrice Suivi-évaluation du MCA II.



Le projet affiche 95 % de réalisation physique, avec près de 180 milliards de FCFA déjà engagés. L’achèvement complet est prévu dans les sept à huit prochains mois, avant la clôture du Compact. Les travaux, majoritairement exécutés par des ingénieurs et techniciens sénégalais, respectent les standards internationaux techniques, environnementaux et sécuritaires.



À travers ces mises en service, le Sénégal confirme sa volonté de faire de l’électricité un levier central de croissance, d’industrialisation et d’amélioration des conditions de vie.





