CAN 2025 : le Sénégal accepte ses sanctions après la finale face au Maroc et n’ira pas en appel - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAN 2025 : le Sénégal accepte ses sanctions après la finale face au Maroc et n’ira pas en appel Publié le lundi 2 fevrier 2026 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

CAN Maroc 2025 : le Sénégal et le Maroc dominent le onze type de la CAF

Tweet

Le sélectionneur Pape Thiaw et les joueurs Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye ont tous été sanctionnés, tout comme la Fédération sénégalaise, qui doit payer une amende de 513 000 euros.

Les Lions de la Teranga n’iront pas plus loin. Lourdement sanctionnés après la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, lors de laquelle ils avaient quitté le terrain face au Maroc pour protester contre des décisions arbitrales, les Sénégalais n’iront pas en appel. Les sanctions sportives et financières à l’encontre de la Fédération, du sélectionneur et de deux joueurs sont donc entérinées.

« La FSF a notifié à l’instance continentale sa volonté de ne pas interjeter appel des sanctions sportives et financières prononcées à son encontre, peut-on lire dans un communiqué. Cette renonciation aux voies de recours concerne également les mesures disciplinaires individuelles visant le sélectionneur national Pape Thiaw et les joueurs de l’équipe nationale Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. »



513 000 euros d’amendes et Thiaw suspendu

Pour rappel, la Confédération africaine de football (CAF) a imposé des sanctions lourdes. La Fédération a ainsi écopé de plusieurs amendes qui culminent finalement à 513 000 euros. Pape Thiaw a été sanctionné de cinq matchs de suspension et 83 000 euros d’amende tandis que les deux joueurs sont suspendus pour deux matchs pour « comportement antisportif envers l’arbitre ».

Le Maroc a également été sanctionné, à commencer par le capitaine Achraf Hakimi qui écope d’une peine de deux matchs de suspension de la CAF, dont un ferme. Ismaël Saibari est, lui, suspendu pour trois matchs officiels et d’une amende de 83 000 euros. La Fédération marocaine devra également débourser 260 000 euros.