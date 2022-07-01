CAN 2025 : « La dignité du football marocain ne saurait être impunément bafouée », la réponse ferme du Maroc aux accusations sénégalaises - adakar.com

News Sport Article Sport CAN 2025 : « La dignité du football marocain ne saurait être impunément bafouée », la réponse ferme du Maroc aux accusations sénégalaises Publié le mercredi 28 janvier 2026 | Le Parisien

Le président de la fédération sénégalais avait, dans un discours, accusé le Maroc de contrôler les instances du football africain.



Bien qu’elle soit terminée depuis plus d’une semaine désormais, la Coupe d’Afrique des nations 2025 continue de faire couler beaucoup d’encre et d’alimenter le (bad) buzz en raison de nombreuses polémiques. La dernière en date fait suite aux propos du président de la Fédération sénégalaise de football Abdoulaye Fall.



À l’occasion d’une cérémonie de célébration organisée par sa commune de naissance, Bambey, et diffusée par le média sénégalais Seneweb, le dirigeant s’est laissé déborder par l’euphorie de la victoire des Lions de la Teranga au terme d’une finale chaotique et a accusé le Maroc, pays organisateur du tournoi et adversaire en finale, de « tenir la CAF (Confédération africaine de football) ». « Ils tiennent tout en main et décident de tout », a insisté Fall en wolof.