JOJ 2026 : une académie pour préparer les talents africains aux JOJ de Dakar 2026 Publié le mercredi 28 janvier 2026 | RFI

© RFI

une académie pour préparer les talents africains aux JOJ de Dakar 2026

À un peu plus d’un an des premiers Jeux olympiques de la jeunesse jamais organisés sur le continent africain, le comité d’organisation mise sur la formation. Plus de 400 jeunes venus de toute l’Afrique seront formés aux métiers de l’événementiel sportif dans les prochains mois. Ce projet, porté par le CIO et le COJOJ de Dakar 2026, est financé en partie par le ministère français des Affaires étrangères. La ministre déléguée à la Francophonie était en visite à Dakar ce lundi 26 janvier.

Avec notre correspondante à Dakar, Juliette Dubois



Pendant plusieurs semaines, ces jeunes venus de 22 pays d’Afrique apprennent les ficelles de l’organisation de grands événements sportifs : gestion de projet, marketing ou encore aspects juridiques. Parmi eux, Joiris Minneci, Capverdienne déjà diplômée en management du sport, explique :



« Avec un master, tu connais la théorie, mais être là, parler avec des gens qui sont des experts dans le domaine, ils t’apprennent les choses qui vont t’aider dans le travail. »



Au-delà de l’événement, l’enjeu des Jeux olympiques de la jeunesse, c’est aussi l’héritage : des compétences durables, transférables après 2026. Jana Malbrook, venue des Seychelles, témoigne : « Cette formation est comme un tremplin depuis Dakar afin de pouvoir représenter mon pays lors d’autres Jeux olympiques. »



