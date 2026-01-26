Drame : cinq morts dans un accident de la route (secours)

Cinq personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu dimanche vers 13h00 sur l'Autoroute de l'Avenir (Dakar - Aéroport international Blaise Diagne/AIBD), a appris Xinhua auprès de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP).
Selon la BNSP, les deux blessés, dont l'un dans un état grave, ont été évacués à l'hôpital.
D'après des médias locaux, le drame s'est produit lorsqu'un camion transportant un conteneur, roulant à vive allure en partance de Dakar, a heurté le terre-plein central. Sous l'effet du choc, le conteneur se serait détaché avant de tomber sur un véhicule particulier circulant dans le sens inverse, rapportent-ils.