CAN 2025 : le Consul du Sénégal à Casablanca appelle au calme face aux fausses informations

Mr El Hadj Momar Anta Cissé, le Consul général du Sénégal à Casablanca

Le Consul général du Sénégal à Casablanca, El Hadj Momar Anta Cissé, a lancé un appel à la retenue et à la responsabilité après la diffusion sur les réseaux sociaux de contenus jugés trompeurs faisant état de prétendus incidents impliquant des supporters sénégalais durant la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 au Maroc.



Dans une vidéo diffusée ce jeudi 22 janvier 2026, le diplomate sénégalais a fermement mis en garde contre la circulation d’images et de messages « qui ne correspondent pas à la réalité » et qui, selon lui, ne reflètent ni la situation sur le terrain ni l’hospitalité marocaine. Il a, au contraire, salué « la belle organisation de la CAN 2025 » ainsi que « l’accueil chaleureux » réservé aux délégations et supporters, adressant ses remerciements au Royaume du Maroc et au roi Mohammed VI.





El Hadj Momar Anta Cissé a appelé les internautes, notamment les influenceurs, à faire preuve de discernement en vérifiant les sources avant toute diffusion. « Plusieurs personnes se font passer pour des Sénégalais sur les réseaux sociaux et propagent des messages de haine », a-t-il alerté, invitant à se rapprocher des autorités consulaires ou administratives pour toute information fiable.



Soulignant la profondeur des relations entre Dakar et Rabat, le consul a rappelé que « le football ne doit en aucun cas remettre en cause les relations amicales et séculaires entre le Sénégal et le Maroc ». Il a également tenu à rassurer sur la sécurité des ressortissants marocains vivant au Sénégal, affirmant que la situation demeure calme et sous contrôle.



Cette déclaration s’inscrit dans un contexte diplomatique marqué par un message d’apaisement au plus haut niveau. Mercredi soir, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko s’est entretenu par téléphone avec son homologue marocain Aziz Akhannouch. Les deux dirigeants ont convenu de poursuivre le renforcement des relations bilatérales dans « un esprit de sérénité et de responsabilité », conformément aux orientations du roi Mohammed VI et du président Bassirou Diomaye Faye.



La CAN 2025, qui s’est achevée dimanche par la victoire du Sénégal face au Maroc, laisse ainsi place à des appels conjoints à la vigilance numérique et à la préservation des liens historiques entre les deux pays.





