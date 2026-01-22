CAN Maroc 2025 : le Sénégal et le Maroc dominent le onze type de la CAF - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAN Maroc 2025 : le Sénégal et le Maroc dominent le onze type de la CAF Publié le jeudi 22 janvier 2026 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

CAN Maroc 2025 : le Sénégal et le Maroc dominent le onze type de la CAF

Tweet



La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, ce mercredi 21 janvier 2026, l’équipe type de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, largement marquée par les performances du Sénégal, champion d’Afrique, et du Maroc, finaliste du tournoi.



Quatre Lions de la Teranga figurent dans ce onze d’élite, confirmant la maîtrise collective et individuelle affichée tout au long de la compétition. Il s’agit de Sadio Mané, élu meilleur joueur du tournoi, de Moussa Niakhaté, Idrissa Gana Guèye et Pape Guèye, piliers du sacre sénégalais.



Le Maroc, pays hôte et finaliste malheureux, place également quatre représentants dans cette sélection prestigieuse : le gardien Yassine Bounou, désigné meilleur portier de la CAN, les défenseurs Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui, ainsi que l’attaquant Brahim Díaz, meilleur buteur du tournoi.



Troisième de la compétition, le Nigeria complète l’équipe type avec trois joueurs : le défenseur central Calvin, le milieu offensif Ademola Lookman et l’avant-centre Victor Osimhen, auteurs de prestations remarquées.



Le Sénégal a décroché son deuxième titre continental, dimanche, en s’imposant 1-0 face au Maroc en finale, confirmant son statut de référence du football africain.



Le onze type de la CAN 2025 est ainsi composée de :

Yassine Bounou – Calvin, Moussa Niakhaté, Noussair Mazraoui, Achraf Hakimi – Idrissa Gana Guèye, Pape Guèye, Ademola Lookman – Sadio Mané, Victor Osimhen, Brahim Díaz.





KM