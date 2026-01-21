Célébration des ’’Lions’’ au Palais : les champions d’Afrique reçoivent 75 millions de FCfa et un terrain chacun - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Célébration des ’’Lions’’ au Palais : les champions d’Afrique reçoivent 75 millions de FCfa et un terrain chacun Publié le mercredi 21 janvier 2026 | aDakar.com

© Présidence par DR

CAN-2025 : les Lions « héroïques » de la Teranga de retour au Sénégal

Tweet

Les Lions de la Teranga, de retour de Rabat après le sacre continental 1 à 0 face au Maroc, ont été reçus mardi 20 janvier 2026 au Palais de la République par le président Bassirou Diomaye Faye. Une cérémonie solennelle, au terme d’une journée de liesse populaire à Dakar, pour saluer une équipe devenue symbole d’unité nationale et de fierté collective.



Le chef de l’État, ému, a rendu un hommage appuyé aux champions d’Afrique, saluant leur « courage, leur détermination et leur exemplarité ». Devant les représentants des institutions, des forces vives et de la société civile, il a souligné que les Lions avaient « hissé très haut les couleurs du Sénégal » et « redonné foi et fierté à toute une nation » avec cette deuxième étoile continentale.





Moment fort de la cérémonie, l’éloge consacré à Sadio Mané, figure centrale du sacre. « Par son œuvre, sa constance et son exemplarité, Sadio Mané est entré dans le cercle fermé des légendes du football sénégalais et africain. Dans cette finale, vous avez montré ce que signifie être un leader », a déclaré le président Faye, sous les applaudissements nourris de l’assistance.



La reconnaissance présidentielle s’est également traduite par des distinctions matérielles. Chaque joueur a reçu 75 millions de francs CFA et un terrain de 1 500 m² sur la Petite Côte. Les membres de la délégation officielle ont bénéficié de 1 000 m² et d’une enveloppe de 50 millions FCFA. Les autres accompagnateurs se sont vu attribuer 500 m² et 20 millions FCFA alors que e ministère des Sports a, pour sa part, reçu une enveloppe globale de 305 millions FCFA destinée à l’ensemble de ses agents.



Le point d’orgue de la cérémonie a été la décoration solennelle des champions. Le sélectionneur national Pape Bouna Thiaw et les 28 joueurs convoqués lors de cette 35ᵉ édition de la CAN ont été élevés au grade de Commandeur de l’Ordre national du Lion. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, a été fait Grand Officier du même ordre.



« Chers Gaindé, merci pour cette deuxième étoile sur le maillot national », a lancé le chef de l’État, qui a également tenu à rendre hommage à Aïda Faye, étudiante sénégalaise décédée le 3 janvier dernier dans un accident de la circulation au Maroc.



Enfin, le président Diomaye Faye a exprimé, « au nom du peuple sénégalais », sa gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple marocain pour « l’accueil, l’hospitalité et l’attention » accordés à la délégation sénégalaise, tout en saluant le parcours éblouissant des Lions de l’Atlas dans la compétition.





KM