CAN Maroc 2025 : retour triomphal des Lions, Dakar déjà en fête Publié le mardi 20 janvier 2026 | aDakar.com

CAN Maroc 2025 : retour triomphal des Lions, Dakar déjà en fête

Les Lions de la Teranga ont regagné Dakar dans une ferveur populaire exceptionnelle, dans la nuit de lundi 19 à mardi 20 janvier 2026, après leur sacre continental. Aux abords de l’Aéroport international Blaise-Diagne (AIBD) de Diass, des milliers de supporters ont offert aux champions d’Afrique un accueil à la hauteur de l’exploit, donnant un avant-goût des célébrations prévues ce mardi dans la capitale.



Arrivés peu après minuit à bord d’un vol spécial affrété par Air Sénégal, partenaire officiel de la sélection, les joueurs et leur encadrement ont été accueillis avec les honneurs sur le tarmac. L’appareil a été salué par un arrosage symbolique des sapeurs-pompiers avant de rejoindre le pavillon présidentiel, sous les regards d’un public composé de personnalités de l’État, de responsables sécuritaires et de journalistes.



Téléphones brandis, chants et cris de joie accompagnaient l’arrivée du deuxième trophée continental des Lions, soigneusement encadrée par un important dispositif sécuritaire. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, accompagné de son Premier ministre Ousmane Sonko, a personnellement accueilli les champions. Quelques instants plus tard, le sélectionneur Pape Thiaw et le capitaine Kalidou Koulibaly sont apparus, trophée en main, déclenchant une vague d’ovations, tandis que les premiers feux d’artifice illuminaient le ciel de Diass.



Visiblement éprouvés par un mois de compétition intense, les joueurs ont reçu les félicitations du chef de l’État, qui leur a donné rendez-vous ce mardi pour une réception officielle au Palais de la République. Sadio Mané et ses coéquipiers ont ensuite salué membres du gouvernement, députés et autres personnalités présentes.



Escorté par un impressionnant dispositif du GIGN et de la Brigade d’intervention polyvalente, le cortège des Lions a quitté l’aéroport à bord d’un bus aménagé, sous les applaudissements. Dès la sortie de l’AIBD, l’escadron monté de la Gendarmerie nationale a offert un spectacle féérique, ponctué de feux d’artifice, de fumigènes et de rythmes de tam-tam, qui ont accompagné les champions tout au long du trajet vers Diamniadio.



Malgré l’heure tardive, des centaines de supporters ont patienté des heures, chantant et dansant au passage du cortège, parfois sur plusieurs kilomètres. Touchés par cette ferveur, certains joueurs se sont levés dans le bus pour saluer la foule et immortaliser ces instants de communion.



À l’arrivée à l’hôtel, une troupe de musiciens attendait encore les Lions pour prolonger la fête, avant que les champions d’Afrique ne rejoignent leurs chambres sous les applaudissements du personnel.



Après quelques heures de repos, place aux célébrations officielles. Une grande parade est prévue ce mardi en fin de matinée dans les rues de Dakar, suivie d’une réception solennelle au Palais de la République, pour célébrer dignement les nouveaux héros du football sénégalais.







