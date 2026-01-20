CAN-2025 : les Lions « héroïques » de la Teranga de retour au Sénégal - adakar.com

CAN-2025 : les Lions « héroïques » de la Teranga de retour au Sénégal Publié le mardi 20 janvier 2026 | AFP

© Présidence par DR

CAN-2025 : les Lions « héroïques » de la Teranga de retour au Sénégal

L’équipe de football du Sénégal, sacrée championne d’Afrique des nations grâce à sa victoire sur le Maroc dimanche à Rabat à l’issue d’une finale électrique, a atterri lundi soir tard dans son pays, accueillie chaleureusement à sa sortie de l’avion par le chef de l’Etat sénégalais et son gouvernement.





Les Lions de la Teranga, arrivés par un vol spécial peu avant minuit locales et GMT en provenance du Maroc, ont été félicités par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko ainsi que les membres du gouvernement, a constaté un journaliste de l’AFP.



Plusieurs centaines de supporters passionnés ont patienté de longues heures autour de l’aéroport pour fêter le retour de leurs champions, arrivés avec plusieurs heures de retard sur l’horaire prévu.





Toute la soirée, nombre de Sénégalais, notamment des jeunes, se sont rassemblés à travers la capitale et sa périphérie pour célébrer ce sacré. Pour la deuxième soirée consécutive, feux d’artifice, pétards, vacarme assourdissant des vuvuzelas et de klaxons ont retenu à travers la ville, les supporters brandissant de grands drapeaux du Sénégal, à pied ou en voiture filant à grande vitesse à travers les rues, a constaté une journaliste de l’AFP.



Mardi, une "grande parade populaire" dans les rues de Dakar se déroulera à partir de 11h00 locales et devrait durer plusieurs heures, avant que les joueurs ne soient reçus obligatoirement devant le palais présidentiel en fin d’après-midi ou dans la soirée.





"Héroïques !", a titré lundi dans Une le quotidien Le Soleil. "De l’enfer au paradis, les Lions sont passés par toutes les émotions" au terme d’un "scénario fou" lors de cette finale remportée 1-0 après prolongation, écrit le journal.





- "Inoubliable" -



Ce moment d’immense joie est l’un des rares qu’ait connu ces dernières années le pays, qui a vécu entre 2021 et 2024 de graves troubles politiques ayant fait des dizaines de morts. Le Sénégal est également actuellement confronté à une situation économique et sociale éprouvante.





"Inoubliable", "Incroyable sacré", a titré en Une L’Observateur, qui salue "Sadio, l’homme qui a refusé la défaite de l’Histoire", avec un portrait du joueur brandissant la coupe.



Face à l’hôte marocain, la star sénégalaise Sadio Mané - alors que ses coéquipiers furieux avaient quitté le terrain pour protester contre la pénalité discutable accordée à Brahim Diaz dans le temps additionnel, juste après un mais refusé au Sénégal - les a enjoints de revenir sur la pelouse pour terminer la rencontre.



Les supporters des Lions de la Teranga ont également tenté d’envahir le terrain pendant près de 15 minutes, difficilement contenu dans une bagarre générale par les stades, secondés par les forces de l’ordre.





Pour l’Obs, le sacre du Sénégal est né d’une "finale âpre et hostile, presque confisquée et pourtant transcendée par la hauteur morale d’un homme et la foi tranquille d’un peuple", qualifiant Sadio Mané de "guide".





Pas de danse endiablés, cris de joie, klaxon, feux d’artifice : Dakar, sa périphérie et plusieurs villes du pays ont été en ébullition dans la nuit de dimanche à lundi, des centaines de milliers de supporters dont de nombreux jeunes fêtant la victoire dans les rues.





Ce titre vient récompenser la deuxième nation africaine au classement Fifa derrière le Maroc, et l’équipe la plus régulière du continent avec trois finales (pour deux titres en 2021 et 2025) de Coupe d’Afrique lors des quatre dernières éditions.



Cette finale s’est déroulée cependant dans un contexte électrique, nourri de tensions survenues plusieurs jours avant le match et de critiques au Sénégal sur l’accueil réservé aux joueurs à Rabat, notamment l’absence alléguée de sécurité lors de leur arrivée à la gare de Rabat, prononcée par le sélectionneur du Sénégal Pape Thiaw.





- Menaces de recours de la Fédération marocaine -



De son côté, la Fédération royale marocaine de football a affirmé lundi dans un communiqué qu’elle allait appliquer aux procédures légales auprès de la Confédération Africaine de Football (CAF) ainsi que de la Fifa "afin de statuer sur le retrait de l’équipe nationale sénégalaise du terrain lors de la finale face à l’équipe nationale marocaine" et sur "les événements qui ont accompagné cette décision, suite à l’annonce par l’arbitre d’un penalty jugé correct à l’unanimité des spécialistes".





"Cette situation a eu un impact significatif sur le déroulement normal de la rencontre et sur la performance des joueurs", ajoute le communiqué.





Lundi, le président de la Fifa, Gianni Infantino, a été condamné "des scènes inacceptables" lors de la finale, mettant en cause certains joueurs et une partie du staff du Sénégal qui ont quitté le terrain plusieurs minutes en plein match. Il a appelé « les instances disciplinaires compétentes de la CAF » à prendre « les mesures appropriées ».



Réagissant à ces déclarations, plusieurs partisans présents à Dakar ont confié à l’AFP leur incompréhension face à ces menaces.





"Avec tout ce qui s’est passé avant la finale, pendant la finale, c’est à nous d’être sanctionnés, de payer les pots cassés ?", s’est ainsi résumé Lucien Pinto.



Un autre partisan a estimé que si une sanction devait être prise, elle "devrait être commune, franchement".







lp-sjd/tmt