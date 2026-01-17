Mali: les autorités interdisent la vente de « Jeune Afrique » - adakar.com

Mali: les autorités interdisent la vente de « Jeune Afrique » Publié le samedi 17 janvier 2026 | aDakar.com

Dr Colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du Gouvernement malien

La circulation, la distribution et la vente du journal « Jeune Afrique » sont interdites sous toutes ses formes en République du Mali selon un communiqué officiel signé du général de division Abdoulaye Maïga le vendredi 16 janvier 2026.



Selon ce communiqué plusieurs raisons ont motivé cette décision. Il s’agit entre autres « des accusations fallacieuses et subversives contre le Mali suite à la perturbation de l'approvisionnement en hydrocarbures, apologie du terrorisme ; des accusations sans fondement et absence d'équilibre dans le traitement de l'information par des allégations d'exactions contre une partie de la population, portées contre les autorités des pays de la Confédération des Etats du Sahel et à l'ensemble des Forces Armées burkinabè; de l’absence d'objectivité joumalistique dans le traitement des sujets sensibles;

partialité et discours oriente ; de la diffamation et incitation à la haine. »



Cette décision précise que « Tout contrevenant aux dispositions de la présente décision s'expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. »



Cyprien K.