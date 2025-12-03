La Cédéao baisse des taxes sur le transport aérien - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie La Cédéao baisse des taxes sur le transport aérien Publié le jeudi 15 janvier 2026 | Amp.dw

© Autre presse par DR

L`Afrique est un marché prometteur pour l`avion russe Il-114

Tweet

Tous les Etats membres devront revoir les taxes et réduire de 25 % les redevances passagers et de sécurité. Mais l’application de la mesure n’est pas encore effective.



Kodjo avait déjà sorti sa calculatrice. Il pensait tenir la bonne nouvelle : des billets d’avion enfin moins chers en Afrique de l’Ouest.



"Je viens de me rendre compte que ce n'est pas encore effectif. Je suis quand même surpris après l'annonce en grande pompe. J'espère vraiment que ce n'est pas juste une annonce."

