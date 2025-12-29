Sénégal : le gouvernement annonce la reprise des exportations d’arachide - adakar.com

Sénégal : le gouvernement annonce la reprise des exportations d'arachide Publié le jeudi 15 janvier 2026 | Xinhua

Arachides : une production nationale de 710.000 tonnes enregistrée en 2013

DAKAR, (Xinhua) -- Le ministre sénégalais de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a annoncé mardi à Diamniadio, près de Dakar, la reprise officielle des exportations d'arachide vers le marché international, une décision fortement attendue par les acteurs de la filière.



S'exprimant à l'issue d'une rencontre avec les différents acteurs de la filière arachidière et des partenaires stratégiques, M. Diop a indiqué que les exportateurs sont dès à présent autorisés à expédier l'arachide vers la Chine et d'autres pays, conformément aux dispositions arrêtées par le gouvernement.



Le ministre a rappelé que les exportations d'arachide avaient été suspendues au cours des deux dernières années afin de garantir l'approvisionnement du marché local, de soutenir les usines huilières nationales et de sécuriser le capital semencier. Pour la campagne en cours, le gouvernement a fixé le prix plancher du kilogramme d'arachide à 305 francs CFA (environ 0,54 dollar).



M. Diop a toutefois souligné que la reprise des exportations s'accompagnera d'exigences strictes, notamment en matière de qualité des produits, de traçabilité des transactions et de rapatriement des devises issues des exportations vers le Sénégal.



Selon le ministre, la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos) prévoit de collecter entre 250.000 et 450.000 tonnes d'arachide cette année, tandis que le volume autorisé à l'exportation est compris entre 300.000 et 450.000 tonnes. "Cette orientation traduit la volonté de l'Etat de libéraliser le secteur tout en offrant aux producteurs plusieurs points de collecte et de commercialisation".



Pour sa part, Habib Thiam, président du Collectif des producteurs et exportateurs d'arachide (COPEGA), s'est félicité de la décision gouvernementale, estimant que l'autorisation d'exporter entre 300.000 et 450.000 tonnes, assortie du respect du prix plancher et du rapatriement des devises, contribuera à rassurer les producteurs et à dynamiser la filière.



Il a souligné que la priorité pour les acteurs est l'ouverture du marché international, saluant les efforts des autorités sénégalaises visant à accompagner le secteur et à consolider les performances de la production nationale.



