CAN 2025 : le Sénégal fait tomber l'Égypte et s'offre une nouvelle finale
Publié le mercredi 14 janvier 2026

© aDakar.com par DR

CAN 2025 : le Sénégal fait tomber l’Égypte et s’offre une nouvelle finale

Le Sénégal a validé son billet pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 en dominant l’Égypte (1-0), au terme d’une demi-finale tendue mais largement maîtrisée. Un but de Sadio Mané a suffi aux Lions pour écarter les Pharaons et s’ouvrir les portes de la quatrième finale de CAN de leur histoire, où ils affronteront dimanche le Maroc ou le Nigeria.



Comme lors de leurs confrontations récentes , de la finale de la CAN 2022 au barrage qualificatif pour le Mondial , Sénégalais et Égyptiens ont livré un duel fermé, électrique par séquences, mais à l’issue familière. Les sélectionneurs changent, les contextes évoluent, mais le scénario demeure : le Sénégal impose le jeu, l’Égypte subit, et la décision tombe en faveur des Lions.



Sur la pelouse de Tanger, la rencontre a longtemps ressemblé à un siège. Le Sénégal a confisqué le ballon, affichant près de 70 % de possession à l’heure de jeu, multipliant les séquences offensives face à une Égypte résolument repliée. Les Pharaons ont érigé la prudence en système, avec une défense à cinq, un milieu densifié et un seul attaquant isolé, Omar Marmoush, livré à lui-même.



Malgré cette emprise territoriale, les Lions ont dû patienter pour concrétiser leur domination. La délivrance est finalement venue du pied de Sadio Mané, opportuniste et clinique. À l’affût, le capitaine sénégalais a repris une frappe contrée de Lamine Camara pour tromper Mohamed El Shenawy d’un tir du droit, inscrivant l’unique but de la rencontre.



Dans un match où l’on attendait le duel Mané–Salah, c’est bien le numéro 10 sénégalais qui a fait basculer le sort de la rencontre. Face à une Égypte étonnamment inoffensive, aucun tir, aucun corner pendant plus de 75 minutes , le Sénégal a incarné l’initiative, l’intensité et la maîtrise collective.



Et lorsque les Égyptiens ont enfin tenté de réagir, ils se sont heurtés à un Édouard Mendy vigilant, fidèle au rendez-vous comme lors de la finale de 2022.



Solides, patients et dominants, les Lions de la Teranga confirment leur statut et se rapprochent d’un nouveau sacre continental. Dimanche, ils disputeront une finale très attendue face au vainqueur du duel Maroc–Nigeria, avec l’ambition claire de s’installer durablement au sommet du football africain.





