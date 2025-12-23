Sénégal : 61 migrants clandestins de plusieurs nationalités interpellés sur une plage dakaroise - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal : 61 migrants clandestins de plusieurs nationalités interpellés sur une plage dakaroise Publié le lundi 12 janvier 2026 | Xinhua

© RFI par DR

un pêcheur sauve 112 migrants d`une embarcation à la dérive partie de Gambie

Tweet

DAKAR, 12 janvier (Xinhua) -- La Gendarmerie sénégalaise a annoncé avoir interpellé et secouru samedi un total de 61 personnes de plusieurs nationalités à bord d'une pirogue transportant des migrants en situation irrégulière, sur la plage de Mbattal, un quartier de la commune de Thiaroye-sur-Mer, dans la banlieue de Dakar, a-t-on appris lundi.



"Au total, 61 personnes ont été recueillies à la plage de Mbattal, réparties comme suit : 37 Sénégalais, 12 Gambiens, quatre Ghanéens, six Sierra-Léonais et deux Guinéens. Il est à déplorer le décès d'une personne de nationalité ghanéenne", a-t-elle indiqué dans un communiqué.



Menée par la brigade territoriale de Thiaroye, informée de la présence d'une embarcation en situation irrégulière à la plage de Mbattal, "l'opération a également permis la saisie de plusieurs fûts de carburant, d'un moteur hors-bord ainsi que de la pirogue", selon le communiqué.



"Il s'agissait d'une pirogue ayant quitté la Gambie le 3 janvier 2026, transportant plus de 200 personnes de nationalités diverses. Au cours du trajet, l'embarcation a perdu sa direction en raison d'une défaillance du système GPS, contraignant le capitaine à faire cap sur Dakar afin de limiter les pertes en vies humaines déjà enregistrées durant la traversée", précise le texte, sans faire état du sort des autres passagers mentionnés au départ.



Fin