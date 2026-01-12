Sénégal: une pirogue avec 300 migrants disparue en mer depuis un mois

Une pirogue partie de la côte gambienne avec 300 Ouest-africains à son bord est introuvable plus d’un mois après son départ. L’embarcation qui a pris la direction de l’Espagne a quitté la localité de Djinack en Gambie le 5 décembre, vers 19h. Ces derniers jours, plusieurs acteurs de la migration au Sénégal ont donné l’alerte. Ils redoutent un naufrage meurtrier en mer.
La pirogue a été aperçue pour la dernière fois au lendemain de son départ de Gambie, le 6 décembre, le long des côtes de Joal au niveau du littoral du Sénégal, rappelle notre correspondante à Dakar, Pauline Le Troquier. Sur une vidéo filmée par un pêcheur ce jour-là, l’embarcation surchargée poursuit difficilement sa route sous une mer agitée. Á son bord, de jeunes migrants sénégalais, gambiens, maliens et guinéens... suite de l'article sur RFI