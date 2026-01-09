Diplomatie parlementaire : Dakar réaffirme son soutien au Maroc sur le Sahara - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Diplomatie parlementaire : Dakar réaffirme son soutien au Maroc sur le Sahara Publié le vendredi 9 janvier 2026 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Diplomatie parlementaire : Dakar réaffirme son soutien au Maroc sur le Sahara

Tweet

En visite de travail à Rabat, le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Malick Ndiaye, a été reçu le jeudi 8 janvier par son homologue marocain, Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des représentants. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations parlementaires entre le Maroc et le Sénégal, deux partenaires historiques en Afrique de l’Ouest et du Nord.



Au cours des échanges, Malick Ndiaye a réitéré le soutien constant du Sénégal à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, saluant la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies. Ce texte onusien reconnaît la prééminence, la crédibilité et la pertinence de l’initiative marocaine d’autonomie comme solution politique au différend autour du Sahara marocain, selon un communiqué de la Chambre des représentants.



Le président de l’Assemblée nationale sénégalaise a également mis en avant la qualité de la coopération parlementaire bilatérale, soulignant la volonté commune de renforcer l’échange d’expériences et d’expertises, d’intensifier les visites de travail et de coordonner les positions au sein des instances parlementaires régionales et internationales.



Pour sa part, Rachid Talbi Alami a rappelé les liens historiques profonds et privilégiés entre Rabat et Dakar, fondés sur des valeurs partagées et une convergence de vues sur les grandes questions africaines. Il a salué la dynamique positive de la coopération entre les deux institutions législatives.



Les discussions ont également porté sur plusieurs initiatives structurantes, notamment l’Initiative royale atlantique visant à désenclaver les pays du Sahel, le Processus des États africains atlantiques (PEAA) et le projet de Gazoduc africain atlantique, perçus comme des leviers de développement et d’intégration régionale.



En marge de cette rencontre, Malick Ndiaye s’est entretenu avec le vice-président de la Chambre des conseillers du Maroc, Ahmed Akhchichine. Les deux parties ont échangé sur les moyens de consolider la coopération parlementaire et de promouvoir conjointement la paix, la sécurité et le développement durable sur le continent africain, tout en valorisant les liens humains et sociaux qui unissent les peuples marocain et sénégalais.





KM