Sénégal : le gouvernement adopte un projet de loi créant une nouvelle autorité de régulation des médias

DAKAR, (Xinhua) -- Le gouvernement sénégalais a adopté jeudi, en Conseil des ministres, un projet de loi portant sur la création du Conseil national de régulation des médias (CNRM), une nouvelle autorité destinée à remplacer l'actuel Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA).



Ce texte, qui sera soumis à l'Assemblée nationale, vise à élargir le champ de régulation aux réseaux sociaux, aux médias en ligne et aux plateformes numériques. Le CNRA, en place depuis 2006, se limitait essentiellement à la radio et à la télévision.



Selon le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, cette réforme ambitionne une "régulation modernisée pour des médias libres, responsables et crédibles à l'ère du numérique".



M. Sall a précisé qu'il s'agissait d'une "réforme d'adaptation et non de régression", prônant une "régulation inclusive et non punitive". Il a souligné qu'une législation datant de 2006 ne pouvait plus répondre aux enjeux technologiques actuels.



Avec cette mutation, le CNRM couvrira désormais l'ensemble de la chaîne de valeur de l'information, incluant la presse en ligne, les créateurs de contenus, les plateformes numériques ainsi que les médias étrangers accessibles au Sénégal.



